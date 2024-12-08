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Совет игроков WTA отказал Симоне Халеп в восстановлении её рейтинга

Бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп, обратилась в совет игроков WTA с просьбой восстановить свой рейтинг, однако получила отказ.

Источник: Reuters

Совет игроков WTA состоит из действующих теннисисток, среди которых Виктория Азаренко (Беларусь), Каролин Гарсия (Франция), Джессика Пегула (США), Мэдисон Киз (США), Донна Векич (Хорватия), Дарья Сэвилл (Австралия), Габриэла Дабровски (Канада) и Александра Крунич (Сербия).

Халеп, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», в 2022 году оказалась в центре двух отдельных обвинений в нарушении антидопинговых правил. Первое касалось обнаружения запрещённого вещества роксадустата в её пробе на US Open 2022, второе — несоответствий в её биологическом паспорте. В сентябре 2023 года румынка была признана виновной и дисквалифицирована на четыре года. После подачи апелляции в CAS её срок наказания сократили до девяти месяцев. На данный момент Халеп занимает 879-е место в рейтинге WTA.