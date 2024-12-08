Совет игроков WTA отказал Симоне Халеп в восстановлении её рейтинга

Халеп, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», в 2022 году оказалась в центре двух отдельных обвинений в нарушении антидопинговых правил. Первое касалось обнаружения запрещённого вещества роксадустата в её пробе на US Open 2022, второе — несоответствий в её биологическом паспорте. В сентябре 2023 года румынка была признана виновной и дисквалифицирована на четыре года. После подачи апелляции в CAS её срок наказания сократили до девяти месяцев. На данный момент Халеп занимает 879-е место в рейтинге WTA.