Рублев снова покорил Доху! Это первый титул Андрея в сезоне и 17-й в карьере

Удивительно, но в третьей партии никакой борьбы не получилось. Дрейпер уже устал физически, в его игре было очень много ошибок и срывов, когда он не попадал по мячу центром ракетки. Рублёв быстро повёл со счётом 5:0 и даже мог повесить «баранку» Джеку. Однако британец избежал её — 5:1 в пользу россиянина. Седьмой гейм решающего сета Андрей взял под ноль, а вместе с ним и матч. 7:5, 5:7, 6:1 — именно с таким счётом Рублёв одолел противника за 2 часа 6 минут. Статистика встречи: 27 — 35 по ударам навылет и ошибкам у Джека, 34 — 30 — у нашего спортсмена. Таким образом, россиянин завоевал седьмой титул в карьере — и первый с мая 2024 года. Со следующей недели Рублёв вернётся на девятую строчку рейтинга ATP. Также Андрей впервые дважды победил на одном турнире (предыдущая победа была в 2020 году).