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Александр Лукашенко оценил победу Арины Соболенко на турнире в Майами

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил лидера мирового рейтинга белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

Источник: Getty Images

В финале она обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.

«Поздравляю с победой на турнире в Майами. Мощной, стабильной и красивой игрой ты в очередной раз подтвердила своё лидерство в женском мировом теннисе. Гордимся твоими успехами и всегда болеем за тебя. Желаю тебе крепкого здоровья и новых достижений», — говорится в заявлении Лукашенко.

Победа в Майами стала для Арины Соболенко уже 19-м трофеем в карьере в одиночном разряде. Это также её восьмая победа на турнирах категории WTA-1000 и вторая в 2025 году.