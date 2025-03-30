Александр Лукашенко оценил победу Арины Соболенко на турнире в Майами

«Поздравляю с победой на турнире в Майами. Мощной, стабильной и красивой игрой ты в очередной раз подтвердила своё лидерство в женском мировом теннисе. Гордимся твоими успехами и всегда болеем за тебя. Желаю тебе крепкого здоровья и новых достижений», — говорится в заявлении Лукашенко.