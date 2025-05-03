В топ-10 рейтинга ATP ни одного россиянина. Такого не было с 2019-го

Даниил Медведев и Андрей Рублев после «мейджора» в Мадриде покинули топ-10 рейтинга ATP. Оба теннисиста упали во вторую десятку таблицы. Теперь среди десяти лучших представителей нет ни одного россиянина — такое произошло впервые с 2019 года.
Как Рублев и Медведев выступили в Мадриде
Первым турнир в Мадриде покинул Андрей Рублев: в третьем круге уступил представителю Казахстана Александру Бублику (4:6, 6:0, 4:6). Причем до этой стадии россиянин дошел, не сыграв ни одного матча, — первый раунд пропускал как «сеяный», а в следующем француз Гаэль Монфис снялся за несколько часов до начала встречи с Андреем. Рублев выпал из топ-10 рейтинга ATP впервые с 2020 года — с восьмой строчки опустился сразу на 17-ю.
«Да никакого особого ощущения. Я еще шесть недель назад понимал: так может быть. Проблема не в том, что я не защитил очки на этом турнире. Дело в другом: когда у тебя есть полтора-два месяца и турниры, где не нужно ничего подтверждать, ты можешь спокойно набрать очки. А я этого не сделал. Этот турнир — как последний вагон для прыжка в уходящий поезд. Но беситься сейчас смысла нет. Все еще можно наиграть», — прокомментировал Андрей для YouTube-канала «Больше!».
Медведев продержался в Мадриде не сильно дольше: покинул Мадрид после поражения от Каспера Рууда в четвертьфинале. Даниил защитил прошлогодние очки за этот турнир, но упал с 10-го места на 11-е из-за выхода норвежца в финал — там он 4 мая сойдется с британцем Джеком Дрейпером. Россиянин впервые в карьере уступил Рууду.
«По ходу матча несколько раз я чувствовал, что вот сейчас можно зацепиться, выиграть — как это было в прошлом матче с Брэндоном Накашимой. Но во все эти моменты: подача, удар в линию. Поэтому он и выиграл», — прокомментировал вылет Медведев.
В топ-10 рейтинга ATP не осталось ни одного россиянина
Из-за неудачных выступлений Медведева и Рублева в топ-10 рейтинга ATP впервые с 2019 года не осталось ни одного россиянина — на протяжении 308 недель там оставался хотя бы один представитель нашей страны. Кроме Андрея и Даниила там находился Карен Хачанов.
На текущий момент первая десятка выглядит следующим образом: Янник Синнер (9730 очков), Александр Зверев (8085), Карлос Алькарас (7850), Тейлор Фриц (4815), Джек Дрейпер (4440), Новак Джокович (4130), Алекс де Минор (3635), Лоренцо Музетти (3550), Хольгер Руне (3440) и Каспер Рууд (3365).