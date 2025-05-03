В топ-10 рейтинга ATP ни одного россиянина. Такого не было с 2019-го

«Да никакого особого ощущения. Я еще шесть недель назад понимал: так может быть. Проблема не в том, что я не защитил очки на этом турнире. Дело в другом: когда у тебя есть полтора-два месяца и турниры, где не нужно ничего подтверждать, ты можешь спокойно набрать очки. А я этого не сделал. Этот турнир — как последний вагон для прыжка в уходящий поезд. Но беситься сейчас смысла нет. Все еще можно наиграть», — прокомментировал Андрей для YouTube-канала «Больше!».