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Саснович вышла в полуфинал турнира WTA-125 в Париже

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (99-й номер мирового рейтинга) вышла в полуфинал турнира категории WTA-125 в Париже с призовым фондом $115 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Белоруссии

Сегодня в четвертьфинале белоруска встречалась с французской теннисисткой Жюли Белгравер (362) и выиграла в двух партиях — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 35 минут. В полуфинале соперницей Саснович будет еще одна француженка Хлоэ Паке (138). В 1/16 финала Александра Саснович уверенно победила в двух партиях аргентинку Марию Карле (122) — 6:4, 6:2, а во втором раунде ее соперница из Чехии Катерина Синякова (62) не смогла выйти на корт из-за травмы.

Состязания на грунтовых кортах французской столицы завершатся 18 мая.