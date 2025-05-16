Саснович вышла в полуфинал турнира WTA-125 в Париже

Сегодня в четвертьфинале белоруска встречалась с французской теннисисткой Жюли Белгравер (362) и выиграла в двух партиях — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 35 минут. В полуфинале соперницей Саснович будет еще одна француженка Хлоэ Паке (138). В 1/16 финала Александра Саснович уверенно победила в двух партиях аргентинку Марию Карле (122) — 6:4, 6:2, а во втором раунде ее соперница из Чехии Катерина Синякова (62) не смогла выйти на корт из-за травмы.