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Рублев проиграл 35-й ракетке мира в финале турнира в Гамбурге

Российский теннисист в двух сетах уступил итальянцу Флавио Коболли.

Источник: Getty Images

Российский теннисист Андрей Рублев не смог стать победителем турнира ATP в Гамбурге.

В финальном матче 27-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, уступил итальянцу Флавио Коболли, 35-й ракетке мира, со счетом 2:6, 4:6.

Рублев и Коболли впервые встречались друг с другом.

Россиянин занимает 17-е место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP. Рублев играл в своем 28-м финале, последний был в феврале, когда он победил в Дохе британца Джека Дрэйпера.

23-летний Коболли выиграл второй титул ATP в карьере.

Победитель турнира в Гамбурге получит €403,66 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков, финалисту достанутся €217,2 тыс. и 330 очков.