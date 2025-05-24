Рублев проиграл 35-й ракетке мира в финале турнира в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублев не смог стать победителем турнира ATP в Гамбурге.
В финальном матче 27-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, уступил итальянцу Флавио Коболли, 35-й ракетке мира, со счетом 2:6, 4:6.
Рублев и Коболли впервые встречались друг с другом.
Россиянин занимает 17-е место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP. Рублев играл в своем 28-м финале, последний был в феврале, когда он победил в Дохе британца Джека Дрэйпера.
23-летний Коболли выиграл второй титул ATP в карьере.
Победитель турнира в Гамбурге получит €403,66 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков, финалисту достанутся €217,2 тыс. и 330 очков.