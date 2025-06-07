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«Это было грубо». Стаббс раскритиковала Соболенко за слова об ужасном теннисе в финале

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс отреагировала на слова белоруски Арины Соболенко о том, что она показала ужасный теннис в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

Источник: Чемпионат.com

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс отреагировала на слова белоруски Арины Соболенко о том, что она показала ужасный теннис в финале «Ролан Гаррос» — 2025. В матче за титул Соболенко проиграла американке Кори Гауфф — 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

«Тьфу… теннис был не так уж плох. Ты сделала кучу невынужденных ошибок, потому что играла против одной из самых быстрых теннисисток в мире, которая чертовски бесстрашна и у которой больше хладнокровия, чем у тебя! Но сказать, что это было ужасно… Тьфу! Это было грубо. Я сказала то, что сказала», — написала Стаббс на личной странице в соцсетях.