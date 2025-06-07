«Это было грубо». Стаббс раскритиковала Соболенко за слова об ужасном теннисе в финале

«Тьфу… теннис был не так уж плох. Ты сделала кучу невынужденных ошибок, потому что играла против одной из самых быстрых теннисисток в мире, которая чертовски бесстрашна и у которой больше хладнокровия, чем у тебя! Но сказать, что это было ужасно… Тьфу! Это было грубо. Я сказала то, что сказала», — написала Стаббс на личной странице в соцсетях.