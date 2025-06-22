Саккари и Путинцева вступили в эмоциональную перепалку после очного матча в Бад-Хомбурге

Теннисистки пожали друг другу руки, затем Саккари что-то сказала Путинцевой, после чего Юлия в саркастичной манере поклонилась перед Марией. После этого Саккари ещё раз подошла к Путинцевой, и они некоторое время вели диалог на повышенных тонах.