«Сунул палец в розетку». Горан Иванишевич — о работе с Еленой Рыбакиной

«Я отлично отдохнул 9 месяцев, а потом, если можно так выразиться, “сунул палец в розетку”. Получил теннисистку, которая являлась одной из фавориток Уимблдона, способная выиграть “Шлемы”. Потом я вышел из этой ситуации, отдохнул четыре месяца и снова попал в интересную ситуацию. Я начал думать, что со мной что-то не так. Или люди считают, что это я решаю все эти проблемы», — приводит слова Иванишевича Sportklub.rs.