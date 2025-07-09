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Определились полуфиналистки Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде

Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжился розыгрыш Уимблдона-2025.

Источник: Getty Images

По итогам четвертьфинальных матчей в женской одиночной сетке соревнований не осталось ни одной представительницы России.

Теннис, Уимблдон-2025. Женский одиночный разряд. ½ финала:

  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Аманда Анисимова (США, 13);
  • Белинда Бенчич (Швейцария) — Ига Швёнтек (Польша, 8).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова. Чешка покинула текущий розыгрыш турнира в третьем круге.