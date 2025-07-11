Синнер о том, как бы он описал свою с Алькарасом эпоху: «Пока без названия»

Вот мы снова оказались в этой ситуации — это уже второй подряд финал «Шлема», где мы играем друг против друга. И для меня это здорово. Думаю, это хорошо и для спорта. Чем больше сейчас будет новых противостояний, тем лучше. Люди хотят видеть, как молодые игроки соперничают между собой. Я рад быть частью этого.