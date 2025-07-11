Синнер о том, как бы он описал свою с Алькарасом эпоху: «Пока без названия»

— Эпоху Роджера [Федерера], Рафаэля [Надаля] и Новака [Джоковича] называют «золотой эрой» тенниса. Сейчас вы с Карлосом [Алькарасом] выиграли шесть последних турниров «Большого шлема». Как бы ты назвал вашу эпоху?
— Пока никакого названия нет (улыбается). Потому что невозможно сравнивать то, что они сделали за 15 с лишним лет. А шесть «Шлемов» — это всего полтора года. Это не так уж много.
Вот мы снова оказались в этой ситуации — это уже второй подряд финал «Шлема», где мы играем друг против друга. И для меня это здорово. Думаю, это хорошо и для спорта. Чем больше сейчас будет новых противостояний, тем лучше. Люди хотят видеть, как молодые игроки соперничают между собой. Я рад быть частью этого.
Но посмотрим, что будет дальше. Если мы сможем продолжать в том же духе 3−4 года, тогда уже можно будет о чем-то говорить. Посмотрим, — сказал Синнер на пресс-конференции.
Янник Синнер — в истории. Вышел в финал на всех «Шлемах».