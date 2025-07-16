Стаббс рассказала, чем Ига Швёнтек похожа на Штеффи Граф

«Она больше всего похожа как личность, не стилем игры, разумеется, а именно характером, на Штеффи Граф. У них та же сосредоточенность, такой же неудержимый импульс. Они ничего не воспринимают как должное и просто продолжают идти вперёд. Вот в чём, на мой взгляд, сходство между Штеффи Граф и Игой Швёнтек», — приводит слова Стаббс Sportskeeda.