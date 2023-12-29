Бежим и обещаем: как проходит «Забег обещаний»

Десять лет обещаний

1 января — это день, в который многие предпочитают не выходить из дома совсем. Тем не менее именно 1 января тысячи людей по всему миру выходят на пробежку. И в этом году, в первый день Нового года бегуны-любители в России и за ее пределами вновь пробегут символические 2024 метра, чтобы закрепить данное себе важное обещание на будущий год.

Эта спортивная традиция называется «Забег обещаний»: первая такая пробежка прошла 1 января 2015 года, когда группа учеников школы I Love Supersport пробежали 2015 метров по территории Лужников в честь Нового года.

«В далеком 2015 году наша команда задумалась о том, что в первый день нового года интересно организовать активность, которая могла бы объединить людей, любящих спорт, и символизировала бы первый шаг навстречу спорту в новом году. Так зародился формат дружеской пробежки, длительность которой соотносится с цифрой наступившего года», — рассказывает Велимир Назарычев, генеральный директор школы I Love Supersport.

Ежегодно к акции присоединяются тысячи людей по всему миру, в прошлом году в ней приняли участие более 17 тысяч человек. Количество километров с каждым годом тоже растет на один метр. В ближайшее 1 января участники забега пробегут уже 2024 метра.

«Сдать ЕГЭ» и «записать сольный альбом»: зачем все бегут

По задумке участников и организаторов, пробежка 1 января символизирует новый старт как новое начало, а активное физическое движение — как первый шаг к достижению целей. Чтобы лучше закрепить обещание, данное себе — каждый из участников забега получает символический номер, на котором пишет то, чего хочет больше всего. Такие обещания могут быть самыми разными.

Кто-то ставит спортивные цели на год и прописывает названия стартов будущего года. Кто-то уточняет темп и время, обещая себе новый рекорд. Кому-то важно успешно сдать ЕГЭ или записать сольный альбом. А кто-то просто желает «Жить в кайф» и «Делать только то, что хочет».

Также участники считают, что такая пробежка позволяет избавиться от стресса и напряжения, которые накопились за год. Это также способ начать Новый год с чистого листа и положить конец прошлым неудачам и разочарованиям, пробежав навстречу новой жизни.

Кроме того, в этом году участники смогут сделать доброе дело вместе с сервисом благотворительности VK Добро и помочь тем, кто бежать не может. На сайте «Забега обещаний» каждый участник может перечислить пожертвование в фонд «Игра»: его специалисты обучают врачей работать с детьми, которым сложно двигаться из-за диагнозов, подбирают детям современную технику и помогают родителям лучше разбираться в своих правах.

Кто бежит? Все бегут!

Ошибочно думать, что спортивные активности в первый день Нового года по душе только спортсменам. Среди тех, кто выходит на старт первого января есть и профессионалы, и любители, и даже те, кто никогда до этого дня не выходил на пробежку. Люди выходят на улицы не за рекордами, а ради веселого времяпрепровождения, новых эмоций и семейных традиций.

Например, Екатерина Белова в этом году будет участвовать в «Забеге обещаний» в третий раз. А до «Забега» профессионально спортом не занималась никогда.

«Мой брат предложил всем членам семьи выйти на пробежку первого января. Даже на коляске моего племянника было обещание “в этом году я научусь ползать”. Теперь участие в “Забеге обещаний” — наша семейная традиция. Не всегда получается сделать это вместе, так как точки стартов могут быть разные, но в забеге обещаний участвуют все, — рассказывает Екатерина, — Мои обещания: выбежать 10 км из 55 минут, пробежать первый полумарафон в Санкт-Петербурге, получить права, принять участие в трейловом забеге, путешествовать и бегать в разных городах и странах, конечно, сбылись. Через несколько дней я побегу забег обещаний в парке Сокольники, чтобы вновь окунуться в эту потрясающую атмосферу и поставить новые цели!».

Пробежка 1 января всей семьей — это еще одна традиция этого забега.

«Забег обещаний — это новогодняя традиция для меня и моей семьи. 1 января 2024 будет четвертый раз, как я “возглавляю” этот забег в том районе, где я живу», — рассказала и Ирина Пушкарева, которая уже в четвертый принимает участие в забеге «Обещаний».

Девушка занимается любительским бегом почти 10 лет, а несколько лет назад стала лидером забега на старте в своей родном районе. Все обещания с которыми девушка бежит каждое первое января стали дорогим сердцу символом. «Я пишу достаточно личные обещания, и их все храню: и те, что уже осуществила, и те, что пока не смогла, но осуществлю непременно».

Наталья Сорокина тоже выходит на старт уже третий год, а бегать начала с 2015 года, пройдя за это время путь от человека, который мог пробежать 2 км, до первого взрослого разряда на марафоне.

«Я очень люблю бег. С одной стороны — это максимально индивидуальный вид спорта, а с другой — почти все моя команда пришла в бег и осталась в нем надолго из-за людей, которые рядом. И 1 января, на забеге обещаний прекрасная возможность особенно глубоко почувствовать, что ты не один. Рядом всегда есть интересные, увлеченные, активные и оптимистичные люди, которые во многом разделяют твои взгляды.в разное время я обещала себе: участие в различных забегах и все эти обещания сбылись; изменений в профессиональной карьере — тут не все получилось, как хотела, но тоже неплохо; самое главное — каждый год обещала себе быть счастливой. И это вроде даже получается», — поделилась опытом участница.

Как принять участие в «Забеге обещаний»

Принять участие в «Забеге обещаний» может любой желающий бесплатно как вместе с другими спортсменами в парках, так и самостоятельно. Для этого необходимо выполнить всего несколько простых действий:

— заполнить форму на сайте: https://1jan.run, выбрав удобную локацию.

— выйти на старт 1 января в 12:00 и получить специальный стартовый номер (или распечатать его для индивидуальной пробежки).

— написать на номере обещание самому себе на предстоящий год.

— пробежать 2024 метра и финишировать счастливым и полным сил для исполнения данного себе обещания.