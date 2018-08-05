Жена Брайанта: Коби не вернется играть

Ранее об этом несколько раз говорил Шакил О'Нил, намекая на то, что Брайанту хочется поиграть с ЛеБроном Джеймсом, который перешел в «Лейкерс» этим летом.



«Коби не возобновит карьеру. Он не хочет играть. И честно говоря, наша семья наслаждается временем, которое мы проводим вместе. Теперь расписание матчей не мешает отмечать нам дни рождения, проводить вместе отпуск и посещать важные мероприятия», — написала Ванесса Брайант в комментариях к посту в инстаграме.



Коби Брайант завершил карьеру в апреле 2016 года. В последнем матче за «Лейкерс» 5-кратный чемпион НБА набрал 60 очков против «Юты».