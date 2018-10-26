Билборд в Нью-Йорке призвал Дюрэнта перейти в «Никс»
Легкий форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт приехал вместе с командой в
Легкий форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт приехал вместе с командой в
К визиту калифорнийцев в городе подготовились — болельщики «Никс» разместили обращение к Дюрэнту на билборде рядом с Madison Square Garden: «Ты можешь сделать спорт в
Дюрэнт может выйти на рынок свободных агентов летом 2019 года. «Никс» заинтересованы в игроке, они не становились чемпионом НБА с 1973 года.
Илья Андреев