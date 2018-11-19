Баскетболист со злости выбросил кроссовок на трибуну и удалился до конца матча
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Лучший игрок «Майами» в этом сезоне Джош Ричардсон не сдержался в матче против «Лейкерс».
В 4-й четверти при счете 98:86 в пользу «Лос-Анджелеса» Ричардсон расстроился
Баскетболист «Майами» слетел с ноги кроссовок в этом эпизоде, и он попытался снова надеть его. После того как у Ричардсона не получилось справиться со шнуровкой, он с досады выкинул кроссовок на трибуну.
За это баскетболист получил технический фол и удаление до конца матча.
«Майами» проиграл команде Леброна Джеймса 97:113, Ричардсон набрал 17 очков и сделал 6 подборов.
Илья Андреев