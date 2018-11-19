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16:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист со злости выбросил кроссовок на трибуну и удалился до конца матча

Все из-за проблем со шнурками.

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Источник: РИА "Новости"

Лучший игрок «Майами» в этом сезоне Джош Ричардсон не сдержался в матче против «Лейкерс».

В 4-й четверти при счете 98:86 в пользу «Лос-Анджелеса» Ричардсон расстроился из-за того, что судьи не увидели фол, когда он пытался забить сверху.

Баскетболист «Майами» слетел с ноги кроссовок в этом эпизоде, и он попытался снова надеть его. После того как у Ричардсона не получилось справиться со шнуровкой, он с досады выкинул кроссовок на трибуну.

Во время загрузки произошла ошибка.

За это баскетболист получил технический фол и удаление до конца матча.

«Майами» проиграл команде Леброна Джеймса 97:113, Ричардсон набрал 17 очков и сделал 6 подборов.

Илья Андреев

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