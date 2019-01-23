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17:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Дончич разорвал на себе майку после промаха

Изобразил Халка.

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Источник: РИА "Новости"

Новичок «Даллас» Лука Дончич расстроился промаху на последних секундах второй четверти в игре с «Клипперс». Мяч после броска словенца не попал даже по кольцу. Дончич из-за этого разорвал на себе майку.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Даллас» ушел на перерыв при счете 58:56 в свою пользу, а после увеличил преимущество. В итоге «Маверикс» выиграли 106:98.

Дончич набрал 17 очков, отдал 6 передач и сделал 7 подборов. Словенец является главным претендентом на звание лучшего новичка сезона в НБА.

Илья Андреев

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