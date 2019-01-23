Дончич разорвал на себе майку после промаха
Изобразил Халка.
Изобразил Халка.
Новичок «Даллас» Лука Дончич расстроился промаху на последних секундах второй четверти в игре с «Клипперс». Мяч после броска словенца не попал даже по кольцу. Дончич
«Даллас» ушел на перерыв при счете 58:56 в свою пользу, а после увеличил преимущество. В итоге «Маверикс» выиграли 106:98.
Дончич набрал 17 очков, отдал 6 передач и сделал 7 подборов. Словенец является главным претендентом на звание лучшего новичка сезона в НБА.
Илья Андреев