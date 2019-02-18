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16:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Диалло выиграл конкурс по броскам сверху, перепрыгнув через Шакила О’Нила

Впечатляющий прыжок.

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Источник: РИА "Новости"

Защитник «Оклахома-Сити» Хамиду Диалло стал победителем конкурса данков на Матче звезд НБА. 20-летний баскетболист в майке Супермена пригласил Шакила О'Нила встать под кольцо — Диалло по задумке должен был перепрыгнуть легенду НБА (рост Шакила — 216 см).

Идея Диалло сработала — от его прыжка в восторге были и болельщики, и жюри.

Во время загрузки произошла ошибка.

Прыжок Диалло в замедленном повторе.

Во время загрузки произошла ошибка.

В финале Диалло с помощью рэпера Quavo победил Денниса Смита из «Нью-Йорка» — 88:85.

Илья Андреев

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