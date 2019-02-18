Диалло выиграл конкурс по броскам сверху, перепрыгнув через Шакила О’Нила
Впечатляющий прыжок.
Впечатляющий прыжок.
Защитник «Оклахома-Сити» Хамиду Диалло стал победителем конкурса данков на Матче звезд НБА. 20-летний баскетболист в майке Супермена пригласил Шакила О'Нила встать под кольцо — Диалло по задумке должен был перепрыгнуть легенду НБА (рост Шакила — 216 см).
Идея Диалло сработала — от его прыжка в восторге были и болельщики, и жюри.
Прыжок Диалло в замедленном повторе.
В финале Диалло с помощью рэпера Quavo победил Денниса Смита из «Нью-Йорка» — 88:85.
Илья Андреев