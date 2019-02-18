Диалло выиграл конкурс по броскам сверху, перепрыгнув через Шакила О’Нила

Защитник «Оклахома-Сити» Хамиду Диалло стал победителем конкурса данков на Матче звезд НБА. 20-летний баскетболист в майке Супермена пригласил Шакила О'Нила встать под кольцо — Диалло по задумке должен был перепрыгнуть легенду НБА (рост Шакила — 216 см).



Идея Диалло сработала — от его прыжка в восторге были и болельщики, и жюри.