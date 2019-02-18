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16:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Карри и Эмбиид сыграли в волейбол баскетбольным мячом

Звезды НБА развлекаются.

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Источник: AP 2019

Защитник «Голден Стэйт» Стеф Карри и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид на разминке перед Матчем всех звезд сыграли в волейбол. Для этого баскетболистам даже не понадобился волейбольный мяч.

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Карри и Эмбиид играли в команде Янниса Адетокунбо и уступили команде Леброна Джеймса — 164:178.

Карри отдал одну иэ самых красивых передач в этом матче (на Янниса).

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Также лидер «Голден Стэйт» с юмором защищался против одноклубника Клэя Томпсона.

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Илья Андреев

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