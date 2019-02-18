Карри и Эмбиид сыграли в волейбол баскетбольным мячом
Звезды НБА развлекаются.
Звезды НБА развлекаются.
Защитник «Голден Стэйт» Стеф Карри и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид на разминке перед Матчем всех звезд сыграли в волейбол. Для этого баскетболистам даже не понадобился волейбольный мяч.
Карри и Эмбиид играли в команде Янниса Адетокунбо и уступили команде Леброна Джеймса — 164:178.
Карри отдал одну иэ самых красивых передач в этом матче (на Янниса).
Также лидер «Голден Стэйт» с юмором защищался против одноклубника Клэя Томпсона.
Илья Андреев