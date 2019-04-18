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17:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Харден подразнил игроков «Юты» танцем шимми (видео)

Звезда «Хьюстона» в огне.

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Источник: AP 2019

Лидер «Хьюстона» Джеймс Харден привел свою команду к победе во втором матче серии с «Ютой» — 118:98.

По ходу игры Харден показал свой фирменный степбэк — опекавший его игрок «Юты» по инерции побежал в сторону кольца, а Джеймс станцевал шимми, прежде чем бросить из-за дуги.

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Харден не попал трехочковый, но этот момент все равно попал в хайлайты матча. Защитник «Хьюстона» сделал в этом матче трипл-дабл — третий в плей-офф.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Хьюстон» ведет в серии с «Ютой» 2−0.

Илья Андреев

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