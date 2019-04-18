Харден подразнил игроков «Юты» танцем шимми (видео)
Звезда «Хьюстона» в огне.
Звезда «Хьюстона» в огне.
Лидер «Хьюстона» Джеймс Харден привел свою команду к победе во втором матче серии с «Ютой» — 118:98.
По ходу игры Харден показал свой фирменный степбэк — опекавший его игрок «Юты» по инерции побежал в сторону кольца, а Джеймс станцевал шимми, прежде чем бросить
Харден не попал трехочковый, но этот момент все равно попал в хайлайты матча. Защитник «Хьюстона» сделал в этом матче
«Хьюстон» ведет в серии с «Ютой» 2−0.
Илья Андреев