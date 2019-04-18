Харден подразнил игроков «Юты» танцем шимми (видео)

Лидер «Хьюстона» Джеймс Харден привел свою команду к победе во втором матче серии с «Ютой» — 118:98.



По ходу игры Харден показал свой фирменный степбэк — опекавший его игрок «Юты» по инерции побежал в сторону кольца, а Джеймс станцевал шимми, прежде чем бросить из-за дуги.