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17:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Дюрэнт слишком рано вернулся после травмы и снова повредил ногу (видео)

Теперь он вряд ли сыграет в финале.

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Источник: AP 2019

Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт сыграл в 5-м матче финала НБА с «Торонто», но снова травмировал правую ногу. До этого баскетболист пропустил месяц из-за растяжения икроножной мышцы.

Дюрэнт успел набрать 11 очков за 12 минут игрового времени.

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Сегодня игрок пройдет обследование, но его появление в 6-м матче серии маловероятно. По словам комментаторов матча, Дюрэнт слишком рано вернулся на паркет после своей травмы.

«Не буду врать, мне тяжело психологически сейчас, но увидеть победу моих братьев сегодня — это как выпить рюмку текилы. Я снова ожил», — написал Дюрэнт в инстаграме.

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Илья Андреев

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