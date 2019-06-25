Шакил спел и станцевал во время церемонии награждения (видео)

4-кратный чемпион НБА Шакил О’Нил подготовил номер к итоговой церемонии награждения НБА в Лос-Анджелесе.

Экс-звезда «Лейкерс» зачитал рэп, станцевал на сцене и потроллил Лонзо и Лавара Боллов.

Шакил упомянул, что «Лейкерс» пришлось многим пожертвовать, чтобы выменять Энтони Дэвиса из «Нью-Орлеана». Дословно шутка звучала так: Lakers got AD, they literally cut their balls off for this trade (Им пришлось отрезать себе яйца, чтобы получить Дэвиса — прим.).

Лонзо Болл был выбран «Лейкерс» на драфте-2017 под 2-м номером, но звездой команды, несмотря на промокампанию своего отца, ему стать не удалось.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NUmrYmaz_tc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.