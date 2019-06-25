Шакил спел и станцевал во время церемонии награждения (видео)
Классика НБА.
Классика НБА.
4-кратный чемпион НБА Шакил О’Нил подготовил номер к итоговой церемонии награждения НБА в
Шакил упомянул, что «Лейкерс» пришлось многим пожертвовать, чтобы выменять Энтони Дэвиса из «Нью-Орлеана». Дословно шутка звучала так: Lakers got AD, they literally cut their balls off for this trade (Им пришлось отрезать себе яйца, чтобы получить Дэвиса — прим.).
Лонзо Болл был выбран «Лейкерс» на драфте-2017 под 2-м номером, но звездой команды, несмотря на промокампанию своего отца, ему стать не удалось.
Илья Андреев