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15:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Шакил спел и станцевал во время церемонии награждения (видео)

Классика НБА.

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4-кратный чемпион НБА Шакил О’Нил подготовил номер к итоговой церемонии награждения НБА в Лос-Анджелесе.

Экс-звезда «Лейкерс» зачитал рэп, станцевал на сцене и потроллил Лонзо и Лавара Боллов.

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Шакил упомянул, что «Лейкерс» пришлось многим пожертвовать, чтобы выменять Энтони Дэвиса из «Нью-Орлеана». Дословно шутка звучала так: Lakers got AD, they literally cut their balls off for this trade (Им пришлось отрезать себе яйца, чтобы получить Дэвиса — прим.).

Лонзо Болл был выбран «Лейкерс» на драфте-2017 под 2-м номером, но звездой команды, несмотря на промокампанию своего отца, ему стать не удалось.

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Илья Андреев

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