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18:57 (мск), источник: Sportmail.ru

В Гонконге сожгли майки Леброна Джеймса (фото)

Звездный игрок НБА неосторожно высказался.

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Звезда НБА Леброн Джеймс критически отозвался от твите генменеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, в котором тот поддержал протестующих в Гонконге. Из-за этого сообщения между Китаем и НБА возник конфликт, и Леброн высказал свою позицию по нему.

Джеймс заявил, что у Мори было недостаточно знаний о происходящем в Гонконге, поэтому ему надо было оставить свое мнение при себе.

«Да, у нас есть свобода слова. Но иногда бывают негативные последствия, когда люди говорят что-то, не думая о других. Считаю, мистер Мори мало знал о ситуации в Гонконге и, тем не менее, высказался», — сообщил Джеймс журналистам.

В ответ на эти слова протестующие в Гонконге начали жечь баскетбольные майки Леброна.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже Джеймс, которого за слова о генменеджере «Хьюстона» начали критиковать в США, попытался прояснить свою позицию.

Мои слова часто вырывают из контекста. НБА сейчас в непростой ситуации. Я не считаю, что мы все должны высказываться о каждой существующей проблеме. У нас в стране много чего происходит, и мы не говорим об этом. Много чего происходит в моем комьюнити. Проблемы есть во всем мире. Если чувствуешь, что обязательно хочешь сказать о них, говори. Если у тебя нет знаний или понимания о том, что происходит, тогда не стоит на эту тему высказываться.
Леброн Джеймс
баскетболист, игрок "Лос-Анджелес Лейкерс"

Напомним, из-за конфликта с Китаем НБА может понести большие финансовые потери.

Илья Андреев

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