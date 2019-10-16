В Гонконге сожгли майки Леброна Джеймса (фото)

Мои слова часто вырывают из контекста. НБА сейчас в непростой ситуации. Я не считаю, что мы все должны высказываться о каждой существующей проблеме. У нас в стране много чего происходит, и мы не говорим об этом. Много чего происходит в моем комьюнити. Проблемы есть во всем мире. Если чувствуешь, что обязательно хочешь сказать о них, говори. Если у тебя нет знаний или понимания о том, что происходит, тогда не стоит на эту тему высказываться.

Леброн Джеймс баскетболист, игрок "Лос-Анджелес Лейкерс"