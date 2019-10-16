В Гонконге сожгли майки Леброна Джеймса (фото)
Звездный игрок НБА неосторожно высказался.
Звездный игрок НБА неосторожно высказался.
Звезда НБА Леброн Джеймс критически отозвался от твите генменеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, в котором тот поддержал протестующих в Гонконге.
Джеймс заявил, что у Мори было недостаточно знаний о происходящем в Гонконге, поэтому ему надо было оставить свое мнение при себе.
«Да, у нас есть свобода слова. Но иногда бывают негативные последствия, когда люди говорят
В ответ на эти слова протестующие в Гонконге начали жечь баскетбольные майки Леброна.
Позже Джеймс, которого за слова о генменеджере «Хьюстона» начали критиковать в США, попытался прояснить свою позицию.
Мои слова часто вырывают из контекста. НБА сейчас в непростой ситуации. Я не считаю, что мы все должны высказываться о каждой существующей проблеме. У нас в стране много чего происходит, и мы не говорим об этом. Много чего происходит в моем комьюнити. Проблемы есть во всем мире. Если чувствуешь, что обязательно хочешь сказать о них, говори. Если у тебя нет знаний или понимания о том, что происходит, тогда не стоит на эту тему высказываться.
Напомним,
Илья Андреев