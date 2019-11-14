Сын попросил судей удалить отца с площадки (видео)
В НБА весело.
В НБА весело.
Курьезный момент произошел в матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» — «Клипперс». В конце 4-й четверти главный тренер «Лос-Анджелеса» Док Риверс начал спорить с судьями о
Так в итоге и произошло,
«Да, День благодарения теперь будет странным», — написал
После игры Остин Риверс рассказал, что вообще его отец чувствителен к таким шуткам, так что они могут и не поужинать вместе, когда «Хьюстон» приедет в гости к «Клипперс» 22 ноября.
«Отличная победа. Люблю тебя, папа», — написал Остин позже в инстаграме.
«Хьюстон» победил конкурента по Западной конференции со счетом 102:93.
Илья Андреев