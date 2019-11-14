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14:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Сын попросил судей удалить отца с площадки (видео)

В НБА весело.

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Источник: AP 2019

Курьезный момент произошел в матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» — «Клипперс». В конце 4-й четверти главный тренер «Лос-Анджелеса» Док Риверс начал спорить с судьями о тайм-ауте, и его сын Остин, выступающий за «Рокетс», попросил арбитров дать отцу технический фол.

Так в итоге и произошло, Риверс-старший был удален с площадки к большому удовольствию его сына.

«Да, День благодарения теперь будет странным», — написал Риверс-младший в твиттере.

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После игры Остин Риверс рассказал, что вообще его отец чувствителен к таким шуткам, так что они могут и не поужинать вместе, когда «Хьюстон» приедет в гости к «Клипперс» 22 ноября.

«Отличная победа. Люблю тебя, папа», — написал Остин позже в инстаграме.

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«Хьюстон» победил конкурента по Западной конференции со счетом 102:93.

Илья Андреев

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