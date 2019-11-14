Сын попросил судей удалить отца с площадки (видео)

Курьезный момент произошел в матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» — «Клипперс». В конце 4-й четверти главный тренер «Лос-Анджелеса» Док Риверс начал спорить с судьями о тайм-ауте, и его сын Остин, выступающий за «Рокетс», попросил арбитров дать отцу технический фол.



Так в итоге и произошло, Риверс-старший был удален с площадки к большому удовольствию его сына.



«Да, День благодарения теперь будет странным», — написал Риверс-младший в твиттере.