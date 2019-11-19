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18 ноября, источник: Sportmail.ru

Леброн поздоровался с Кобе прямо во время матча (видео)

И тут же забил трехочковый.

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Источник: AP 2019

Символ «Лейкерс» Кобе Брайант впервые в этом сезоне приехал на матч бывшей команды в Staples Center. По ходу первой четверти с легендой НБА успел поздороваться Леброн Джеймс.

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В следующей после этого атаке Джеймс забил трехочковый.

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«Лейкерс» разгромили «Атланту» 122:101, Джеймс набрал в этом матче 33 очка, отдал 12 передач и сделал 7 подборов.

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Кобе Брайант был на матче со своей дочерью Дианой.

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Илья Андреев

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