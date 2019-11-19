Леброн поздоровался с Кобе прямо во время матча (видео)
И тут же забил трехочковый.
И тут же забил трехочковый.
Символ «Лейкерс» Кобе Брайант впервые в этом сезоне приехал на матч бывшей команды в Staples Center. По ходу первой четверти с легендой НБА успел поздороваться Леброн Джеймс.
В следующей после этого атаке Джеймс забил трехочковый.
«Лейкерс» разгромили «Атланту» 122:101, Джеймс набрал в этом матче 33 очка, отдал 12 передач и сделал 7 подборов.
Кобе Брайант был на матче со своей дочерью Дианой.
Илья Андреев