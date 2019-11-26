Крис Пол попал с сиреной из центра площадки (видео)

Защитник «Оклахомы» Крис Пол отличился в матче против «Голден Стэйт». В самом конце второй четверти американец попал сверхдальний трехочковый, бросив из центра площадки.

После попадания Пола счет стал 59:53 в пользу «Голден Стэйт». Во второй половине игры «Оклахома» смогла не только сравнять счет, но победить — 100:97.



На счету Криса Пола в этой встрече 20 очков, 7 подборов и 5 передач. Для «Оклахомы» эта победа стала шестой в сезоне.