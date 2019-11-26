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17:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Крис Пол попал с сиреной из центра площадки (видео)

Рука мастера.

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Источник: AP 2019

Защитник «Оклахомы» Крис Пол отличился в матче против «Голден Стэйт». В самом конце второй четверти американец попал сверхдальний трехочковый, бросив из центра площадки.

Во время загрузки произошла ошибка.

После попадания Пола счет стал 59:53 в пользу «Голден Стэйт». Во второй половине игры «Оклахома» смогла не только сравнять счет, но победить — 100:97.

На счету Криса Пола в этой встрече 20 очков, 7 подборов и 5 передач. Для «Оклахомы» эта победа стала шестой в сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Илья Андреев

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