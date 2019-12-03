Билетер станцевал зажигательный танец в матче НБА (видео)

В домашнем матче «Детройта» во время перерыва к танцующим болельщикам присоединился и билетер клуба. Он успел даже поучаствовать в дуэли с одним из фанов «Пистонс».

Танцующий билетер — это одна из фишек «Детройта». Его зовут Шеннон Сэйлс, сейчас ему 49 лет, и он уже местная знаменитость. Сэйлс начал работать билетером в «Пистонс» в сезоне-2011/12. Уже на 3-м или 4-м матче команды он неожиданно для себя начал танцевать под музыку в перерыве и увидел себя на видеокубе. Всем болельщикам так понравился его танец, что скоро это стало традицией на играх «Пистонс». Особую известность Сэйлсу принес его танцевальный баттл с болельщиком Антвэйном Александером.