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12:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Билетер станцевал зажигательный танец в матче НБА (видео)

Это надо видеть.

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Источник: РИА "Новости"

В домашнем матче «Детройта» во время перерыва к танцующим болельщикам присоединился и билетер клуба. Он успел даже поучаствовать в дуэли с одним из фанов «Пистонс».

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Танцующий билетер — это одна из фишек «Детройта». Его зовут Шеннон Сэйлс, сейчас ему 49 лет, и он уже местная знаменитость. Сэйлс начал работать билетером в «Пистонс» в сезоне-2011/12. Уже на 3-м или 4-м матче команды он неожиданно для себя начал танцевать под музыку в перерыве и увидел себя на видеокубе. Всем болельщикам так понравился его танец, что скоро это стало традицией на играх «Пистонс». Особую известность Сэйлсу принес его танцевальный баттл с болельщиком Антвэйном Александером.

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Илья Андреев

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