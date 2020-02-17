Баскетболист погнул кольцо после мощного данка (видео)

Зайон Уильямсон, дебютировавший в этом году в НБА, поразил своей мощью во время Матча восходящих звезд лиги. 19-летний баскетболист погнул кольцо, забив сверху.

В перерыве работники арены починили кольцо.



Уильямсон — первый номер драфта-2019, в этой игре он набрал 14 очков и сделал 7 подборов за 20 минут. Сборная США победила сборную мира 151:131.



Своим данком Зайон напомнил молодого Шакила О'Нила, чьей мощи не выдерживали щиты в 1990-е.