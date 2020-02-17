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16:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист погнул кольцо после мощного данка (видео)

Напомнил молодого Шакила О'Нила.

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Источник: AP 2020

Зайон Уильямсон, дебютировавший в этом году в НБА, поразил своей мощью во время Матча восходящих звезд лиги. 19-летний баскетболист погнул кольцо, забив сверху.

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В перерыве работники арены починили кольцо.

Уильямсон — первый номер драфта-2019, в этой игре он набрал 14 очков и сделал 7 подборов за 20 минут. Сборная США победила сборную мира 151:131.

Своим данком Зайон напомнил молодого Шакила О'Нила, чьей мощи не выдерживали щиты в 1990-е.

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Илья Андреев

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