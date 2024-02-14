Шакил О’Нил повторил достижения трех легенд НБА

Клуб НБА «Орландо Мэджик» вывел из обращения 32-й номер, под которым играл Шакил О’Нил. Клуб выбрал игрока на драфте 1992 года под первым номером. В 1995 году центровой помог «волшебникам» дойти до финальной серии плей-офф НБА, где они уступили команде «Хьюстон Рокетс» со счетом 0−4. В 1996 году О’Нил перешел в «Лейкерс».

Ранее игровой номер Шакила выводили из обращения «Лос-Анджелес Лейкерс» (34-й номер) и «Майами Хит» (32). Ранее три команды выводили из обращения номера Билла Расселла, Уилта Чемберлена и Пита Маравича.