Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Трактор
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Барыс
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Детройт
84
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Ванкувер
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Каролина
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Нью-Джерси
24
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Сиэтл
Б
12
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Торпедо
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Лос-Анджелес
70
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Тампа-Бэй
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Колорадо
36
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Анахайм
50
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Коламбус
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Сент-Луис
41
Футбол. Зарубежный
21:00
Болонья
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
Бавария
Футбол. Еврокубки
13.02
Копенгаген
Манчестер Сити
13
Футбол. Еврокубки
13.02
РБ Лейпциг
Реал
01
Все события
Фоторепортажи
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
11:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Шакил О’Нил повторил достижения трех легенд НБА

Американский центровой Шакил О’Нил стал четвертым игроком в истории НБА, чей игровой номер из обращения вывели сразу три команды.

Наверх
Источник: AP 2023

Клуб НБА «Орландо Мэджик» вывел из обращения 32-й номер, под которым играл Шакил О’Нил. Клуб выбрал игрока на драфте 1992 года под первым номером. В 1995 году центровой помог «волшебникам» дойти до финальной серии плей-офф НБА, где они уступили команде «Хьюстон Рокетс» со счетом 0−4. В 1996 году О’Нил перешел в «Лейкерс».

Ранее игровой номер Шакила выводили из обращения «Лос-Анджелес Лейкерс» (34-й номер) и «Майами Хит» (32). Ранее три команды выводили из обращения номера Билла Расселла, Уилта Чемберлена и Пита Маравича.

51-летний Шакил О’Нил является четырехкратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» (2000, 2001, 2002 годы) и «Майами Хит» (2006). В 1996 году на Играх в Аталанте в составе сборной США он стал олимпийским чемпионом, а в 1994-м — чемпионом мира.

 Защитник «Сити» Гвардиол пропустит до трех недель из-за травмы
Александр Овечкин выразил надежду на допуск россиян до Олимпиады
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь