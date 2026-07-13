Обмен Луки Дончича в «Лейкерс» признан худшим в XXI веке

Лука Дончич из «Далласа» в «Лос-Анджелес Лейкерс» в обмен на Энтони Дэвиса и пик первого раунда.

Шей Гилджес-Александер, пять пиков первого раунда и два обмена пиками из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Оклахому» за Пола Джорджа.

Три пика первого раунда и обмен пиками из «Бруклина» в «Бостон» за Кевина Гарнетта и Пола Пирса.

Три пика первого раунда из «Кливленда» в «Хьюстон» за Дешона Уотсона (НФЛ).

Джейсон Тейтум и пик первого раунда из «Филадельфии» в «Бостон» за Маркелла Фульца на драфте.