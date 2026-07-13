Обмен Луки Дончича в «Лейкерс» признан худшим в XXI веке

Большая часть списка связана с клубами НБА: пять из шести самых провальных обменов по версии издания произошли в баскетболе.
Топ-6 худших обменов XXI века по версии Bleacher Report:
Лука Дончич из «Далласа» в «Лос-Анджелес Лейкерс» в обмен на Энтони Дэвиса и пик первого раунда.
Шей Гилджес-Александер, пять пиков первого раунда и два обмена пиками из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Оклахому» за Пола Джорджа.
Три пика первого раунда и обмен пиками из «Бруклина» в «Бостон» за Кевина Гарнетта и Пола Пирса.
Три пика первого раунда из «Кливленда» в «Хьюстон» за Дешона Уотсона (НФЛ).
Джейсон Тейтум и пик первого раунда из «Филадельфии» в «Бостон» за Маркелла Фульца на драфте.
Джейлен Браун из «Бостона» в «Филадельфию» за Пола Джорджа и два пика первого раунда.
Напомним, в феврале 2025 года Дончич, наряду с Макси Клебером и Маркиффом Моррисом, был обменян в «Лейкерс» из «Далласа» на Макса Кристи, Энтони Дэвиса и право выбора в первом раунде драфта 2029 года. Этот обмен был расценен как один из самых значительных и неожиданных в истории НБА, поскольку впервые в истории лиги были обменены два игрока сборной звезд НБА в середине сезона.