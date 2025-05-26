Топ-12 лучших баскетбольных кроссовок в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Опытным игрокам, которые активно двигаются и прыгают, стоит обратить внимание на кроссовки с улучшенной отзывчивостью и поддержкой. Технологии вроде Nike Zoom Air, Adidas Lightstrike или Puma Nitro Foam помогают быстрее реагировать на движения и снижают усталость. Если играете на высоком уровне, лучше не экономить на амортизации и стабильности — это влияет не только на результат, но и на здоровье суставов.