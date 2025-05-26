Топ-12 лучших баскетбольных кроссовок в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Результаты в баскетболе зависят от техники и тактики ведения игры. Однако стоит уделить большое внимание и экипировке, особенно обуви. В этой статье мы рассмотрим лучшие баскетбольные кроссовки 2025 года. Они обеспечат комфорт во время игры и сведут к минимуму риск получения травм. При формировании рейтинга учитывались амортизация, поддержание стопы, качество материалов, дизайн и вес моделей, а также мнение экспертов.
Рейтинг лучших мужских кроссовок для баскетбола
Подборку лучшей баскетбольной обуви начнем с мужских моделей. В таких кроссовках учитываются особенности игроков сильного пола, их атлетизм и мощь.
1. 361° Team Joker-Ace
Кроссовки обеспечивают быстрый старт и хорошую амортизацию при прыжке, благодаря подошве CQT. Нейлоновая пластина способствует лучшей передаче усилий. Большой слой термополиуретана надежно фиксирует пятку, обеспечивая устойчивость и удобство при перемещении. Комфорт достигается и за счет прочного перфорированного верха этих кроссовок.
Согласно отзывам покупателей, эти кроссовки подходят для интенсивных тренировок, удобно сидят на ноге и отличаются стильным дизайном. Сочетание белого и черного цветов и изображение короны на пятке привлекает внимание к этой модели.
Характеристики
|Материал изготовления
|Текстиль, термополиуретан, резина, нейлон
|Технологии
|Подошва Qu!kCQTECH для улучшения упругости и амортизации
|Цвет
|Сочетание белого и черного
|Для улицы/зала
|Кроссовки предназначены для тренировок и соревнований, но подойдут и для ношения в повседневной жизни
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Отличная амортизация
- Перфорированный верх
- Устойчивая поддержка стопы
- Стильный внешний вид
Минусы:
- Маломерят
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2. 361° Level Up 3
Еще одни кроссовки бренда 361°, в них также присутствует подошва, изготовленная по технологии CQT. Верхняя часть модели выполнена из легких синтетических материалов, а сетчатые вставки обеспечивают комфортную вентиляцию. Конструкция кроссовок влияет на хорошую отдачу при прыжке и беге, а протектор дает нужное сцепление на баскетбольной площадке.
По словам покупателей, кроссовки сочетают в себе легкость и комфорт, имеют хорошую амортизацию при прыжке. Однако шов может повредиться при контакте с соперником.
Характеристики
|Материал изготовления
|Текстиль, термополиуретан, искусственная кожа, резина
|Технологии
|Износостойкий материал Rubest Tech, промежуточная подошва CQT
|Цвет
|Оранжевый/белый, черный и другие
|Для улицы/зала
|Кроссовки для зала, рассчитаны для тренировок и игр
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Хороший уровень амортизации и сцепления с паркетом
- Легкость
- Комфортный вентилируемый верх
Минусы:
- Ненадежность шва
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3. Demix Jawz
Кроссовки подойдут для тренировок и матчей. Это легкая баскетбольная обувь, рассчитанная на спортсменов-любителей. Верхняя часть кроссовок выполнена из дышащего текстиля, что обеспечивает комфорт. Мягкая промежуточная подошва снижает нагрузку при прыжках и остановках. Воротник вокруг щиколотки служит для дополнительной поддержки ахилла и пятки, а защитные вставки повышают долговечность такой обуви.
Из отзывов покупателей следует, что это стильные и удобные кроссовки, которые хорошо фиксируют голеностоп и не скользят на площадке. Однако иногда виден клей между подошвой и тканью.
Характеристики
|Материал изготовления
|Полиэстер, термопластичный полиуретан, искусственная резина, этиленвинилацетат
|Технологии
|Мягкая промежуточная подошва, подметка с разнонаправленным рисунком, мягкий воротник вокруг щиколотки
|Цвет
|Белый/фиолетовый, черный/красный, синий
|Для улицы/зала
|Универсальные кроссовки: для зала и уличных площадок
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Дышащая верхняя часть
- Хорошая амортизация подошвы
- Снижение нагрузки при прыжках и быстрых остановках
- Дополнительная защита пятки
Минусы:
- По отзывам, между подошвой и тканью может быть виден клей
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4. Li-Ning Shining ABPU001-
3 °F
Это профессиональные баскетбольные кроссовки бюджетного сегмента. Модель выполнена из плетеного текстиля, синтетических материалов, каучука и перфорированной сетки. Благодаря технологии Light Foam Plus, кроссовки обладают хорошей упругостью, а амортизация CLOUD обеспечивает легкость приземления и защищает от травм. Кроссовки подходят тем, для кого важна стабильность при перемещении на площадке.
Некоторые покупатели отмечают высокое качество и красивый дизайн этой модели, легкость и удобство кроссовок. Но встречаются отзывы о несоответствии размеров — кроссовки могут маломерить.
Характеристики
|Материал изготовления
|Синтетика, текстиль, каучук
|Технологии
|Износостойкий каучук TUFF, пеноматериал Light Foam Plus
|Цвет
|Голубой, белый, красный, бежевый
|Для улицы/зала
|Больше подходят для зала
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Обувь для профессионалов
- Отличная амортизация
- Защита при приземлении
- Стабильность при перемещении по площадке
Минусы:
- Маломерки
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Рейтинг лучших женских баскетбольных кроссовок
Теперь переходим к описанию лучших женских кроссовок для занятий баскетболом. Обратим внимание на популярные модели для представительниц прекрасного пола.
1. Under Armour UA Flow Futr x 4 Camo
Это модель, которую можно использовать для тренировок, игр и в повседневности. Кроссовки оснащены технологией UA Flow, что обеспечивает подошве гибкость и хорошее сцепление с различными поверхностями. В верхней части предусмотрена вентиляция, что позволяет чувствовать себя комфортно даже при длительном ношении.
Покупательницы отмечают современный дизайн этих кроссовок, многим нравится камуфляжный окрас. Такая обувь подходит для активного образа жизни.
Характеристики
|Материал изготовления
|Текстиль, синтетические материалы, этиленвинилацетат
|Технологии
|Инновационная подошва UA Flow
|Цвет
|Черный, ретро-зеленый, оливковый
|Для улицы/зала
|Универсальные: для зала, уличной игры и повседневного ношения
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Хорошее сцепление с различными поверхностями
- Для спорта и активного образа жизни
- Стильный внешний вид
Минусы:
- Встречаются маломерки
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2. Peak Streetball Master
Это кроссовки для уличного баскетбола, с отличным сцеплением с площадкой. Модель устойчива к износу и способна прослужить в течение длительного времени. Благодаря прочным материалам и специальным технологиям, кроссовки надежно защищены от истирания.
Покупатели обращают внимание на их удобство, кроссовки не давят на ахилл и хорошо смотрятся. Но в отзывах отмечают их неудобство для зала, поэтому такая обувь больше подходит для уличных площадок.
Характеристики
|Материал изготовления
|Искусственная кожа, текстиль, резина, этиленвинилацетат, термополиуретан
|Технологии
|Защита от истирания
|Цвет
|Белый, черный, золотой, серый, голубой
|Для улицы/зала
|Больше подходят для улицы, можно играть не только в баскетбол
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Отличное сцепление
- Надежная защита от истирания
- Использование для баскетбола и волейбола
Минусы:
- Плохо подходит для зала
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3. Ewing 33 Hi OG
Высокие кроссовки унисекс, созданные на основе известной модели баскетболиста Патрика Юинга. В них используется премиальная замша, а расцветка Royal Blue повторяет стиль обуви легендарного баскетболиста. На щиколотке находится двусторонний ремешок, подошва из полиуретана обеспечивает хорошую амортизацию. По бокам кроссовок размещен логотип в виде подписи Юинга.
Большинство покупателей ставят отличные оценки таким кроссовкам, отмечают их качество и удобство. Однако модель подходит не всем: возможна аллергическая реакция на материалы, например, на синтетику.
Характеристики
|Материал изготовления
|Коровья замша, синтетика, текстиль, полиуретан, резина, этиленвинилацетат
|Технологии
|Двусторонний ремешок
|Цвет
|Синий, белый и оранжевый
|Для улицы/зала
|Универсальные: зал, улица, повседневная носка
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Модель унисекс: подходит женщинам и мужчинам
- Двусторонний ремешок
- Отличная амортизация
- Подпись основателя бренда
Минусы:
- По отзывам покупателей, возможны аллергические реакции на синтетику
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4. Nike Sabrina 2
Это вторая именная модель знаменитой баскетболистки Сабрины Ионеску. В новой версии используется облегченная конструкция, улучшающая амортизацию. Промежуточная подошва Cushlon 3.0 придает кроссовкам устойчивость и обеспечивает отзывчивость, что подходит быстрым и ловким спортсменкам.
Из отзывов видно, что большинство покупателей подчеркивают легкость, гибкость и удобство этой модели. Однако встречаются жалобы на отслоение подошвы и отсутствующую защиту от ударов.
Характеристики
|Материал изготовления
|Текстиль, синтетика, пеноматериал, резина
|Технологии
|Промежуточная подошва Cushlon 3.0, амортизация Zoom Air
|Цвет
|Черный, серый, красный, пурпурный, серо-зеленый и другие
|Для улицы/зала
|Больше подходят для зала
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Именная модель Сабрины Ионеску
- Отличная амортизация
- По отзывам покупателей, легкость и удобство
Минусы:
- Отсутствие защиты
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Рейтинг лучших детских кроссовок для баскетбола
Увлечение баскетболом начинается в юном возрасте. Многие дети мечтают о лаврах Леброна Джеймса или Кэтлин Кларк, но, прежде всего, нужно выбрать подходящие кроссовки. Поэтому уделим внимание моделям для детей.
1. Nike Kyrie 5 Low
Это кроссовки, рассчитанные на мальчиков и девочек. Верх выполнен из сетчатого материала, что обеспечивает хорошую вентиляцию и комфорт. В модели используются технологии Phylon и Zoom Air, которые улучшают амортизацию и сцепление с площадкой. Боковая часть подошвы предотвращает проскальзывание.
В отзывах подчеркивают высокое качество кроссовок, их хорошую амортизация и удобную фиксация ноги. По словам некоторых покупателей, обувь сильно маломерит.
Характеристики
|Материал изготовления
|Текстиль, синтетические материал, пеноматериал, резина
|Технологии
|Промежуточная подошва Phylon, амортизация Zoom Air
|Цвет
|Большой выбор — розовый, серый, черный и другие
|Для улицы/зала
|Подходят для зала и уличных площадок
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Хорошая амортизация
- Отличное сцепление с площадкой
- Защита от проскальзывания
Минусы:
- Маломерки
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2. Under Armour Curry 8 Kids
Модель предназначена для мальчиков. В кроссовках легкий дышащий верх. Платформа UA Flow обеспечивает хорошую амортизацию и цепкость с паркетом. Модель исключает проскальзывание и скрип. Легкость конструкции влияет на их маневренность и гибкость.
Некоторым покупателям нравится качество и дизайн этой модели, другие же отмечают, что кроссовки маломерят и быстро изнашиваются. Однако положительных отзывов об этой обуви больше.
Характеристики
|Материал изготовления
|Текстиль, синтетика, резина
|Технологии
|Амортизационная платформа UA Flow, гибкая стелька Pebax
|Цвет
|Белый, черный, бело-черный, синий и другие
|Для улицы/зала
|В основном для зала
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Дышащий верх
- Хорошая амортизация и цепкость
- Маневренность и гибкость
Минусы:
- По отзывам покупателей, быстрый износ
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3. Adidas Harden Vol. 3
Это детские кроссовки, посвященные раннему этапу карьеры баскетболиста Джеймса Хардена. В верхней части модели используется плотный вязаный материал, есть дополнительная защита в зоне большого пальца. Подметка выполнена из каучука. На язычке размещен логотип и надпись LUCKY. Для кроссовок характерна высокая отзывчивость.
Согласно отзывам, кроссовки хорошо сидят на ноге и нравятся детям. Кто-то отмечает их красивый внешний вид. По словам некоторых покупателей, у кроссовок быстро отходит внутренняя подошва, но подобные случаи — редкость.
Характеристики
|Материал изготовления
|Текстиль, синтетика, поролон, каучук, резина
|Технологии
|Дополнительная защита в зоне большого пальца, промежуточная подошва Boost
|Цвет
|Черный, красный, желтый, белый, синий, розовый, серый, зеленый, фиолетовый, разноцветный, серебряный
|Для улицы/зала
|Универсальные: для зала и уличной игры
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Хорошая амортизация
- Защита большого пальца
- По мнению покупателей, красивый внешний вид
Минусы:
- По словам пользователей, встречаются проблемы с внутренней подошвой
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4. Nike LeBron XVII AUTO
Это именная модель знаменитого баскетболиста Леброна Джеймса. Основная часть выполнена из материала Knitposite — вариации FlyKnit. Кроссовки уплотнены сзади и облегчены в области носка. Средний слой подошвы состоит из пеноматериала Phylon, подметка сделана из прочного каучука. Для модели характерна хорошая терморегуляция, плотная фиксация стопы, на заднике присутствует петля для удобного надевания. Благодаря системам Zoom Air и Max Air, кроссовки имеют хорошую амортизацию.
По отзывам покупателям, модель очень удобна в носке, некоторым нравится упругость в передней части. Однако присутствуют и недостатки, например, натирание в области шнурка.
Характеристики
|Материал изготовления
|Синтетика, текстиль, резина, каучук
|Технологии
|Амортизационные системы Zoom Air и Max Air
|Цвет
|Желтый/черный
|Для улицы/зала
|Подходят для зала и открытой площадки
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Именная модель Леброна Джеймса
- Хорошая амортизация
- Отличная терморегуляция
Минусы:
- Покупатели отмечают, что возможны натирания в зоне шнурка
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Как выбрать бюджетные и хорошие баскетбольные кроссовки
Расскажем, как выбрать недорогие, но при этом качественные баскетбольные кроссовки, которые помогут чувствовать себя комфортно и достичь хороших результатов на площадке. Рекомендуем учитывать следующие критерии:
1. Назначение кроссовок
Важно подобрать модель, которая будет соответствовать целям использования. Одни кроссовки больше подходят для зала, другие — для улицы, третьи отличаются универсальностью.
Например, для интенсивных тренировок в зале подойдут модели с хорошей амортизацией и поддержкой стопы. Для уличных площадок нужны кроссовки, с хорошей износоустойчивостью.
2. Особенности и характеристики модели
Нужно обращать внимание на основные характеристики кроссовок:
- Амортизация — технология типа Air, Boost, Bounce, Drop-in Midsole смягчает приземления. Для тяжелых или прыгучих игроков это критично.
- Поддержка голеностопа — высокие или средние кроссовки с жестким задником и шнуровкой до верха снижают риск травм.
- Сцепление — подошва должна быть не слишком жесткой, с выраженным рисунком, особенно для пыльных залов.
- Вентиляция — сетчатые вставки или перфорация помогут избежать потения.
- Вес — легкие модели до 400 г удобнее для быстрых игроков, тяжелые — 450 г и больше, — устойчивее для мощных форвардов.
Перечисленные параметры определяют комфорт, безопасность и долговечность обуви. При этом уделяется внимание и ее внешнему виду.
3. Уровень игрока
Для начинающих игроков главное — комфорт и защита от травм, а не продвинутые технологии. Достаточно выбрать кроссовки с базовой амортизацией, например, EVA-пена или простые воздушные вставки, и надежной фиксацией стопы. Слишком жесткие или технологичные модели могут, наоборот, мешать, так как нога еще не адаптирована к нагрузкам.
Опытным игрокам, которые активно двигаются и прыгают, стоит обратить внимание на кроссовки с улучшенной отзывчивостью и поддержкой. Технологии вроде Nike Zoom Air, Adidas Lightstrike или Puma Nitro Foam помогают быстрее реагировать на движения и снижают усталость. Если играете на высоком уровне, лучше не экономить на амортизации и стабильности — это влияет не только на результат, но и на здоровье суставов.
4. Игровое амплуа и габариты игрока
По мнению экспертов, этот факт имеет ключевое значение. Например, легкому и тяжелому форварду может понадобиться разная обувь.
Можно ориентироваться на такие показатели:
- Защитникам и разыгрывающим важна легкость и гибкость подошвы для резких стартов.
- Форвардам нужна стабильность и защита голеностопа.
- Центровым — максимальная амортизация и широкая подошва для устойчивости.
- Если играете в разных амплуа, выбирайте универсальные кроссовки с балансом поддержки и подвижности.
Чтобы избежать ошибок при выборе, лучше посоветоваться с тренером или профессиональным консультантом. Если у игрока нет четко выраженного амплуа, стоит приобрести кроссовки, подходящие игрокам разных типов.
5. Финансовый вопрос
Приобретать очень дорогие кроссовки не всегда целесообразно, особенно детям и начинающим. Нога ребенка растет, и в этот период придется часто менять обувь. Постоянная покупка дорогих кроссовок приведет к большим расходам.
Однако выбирать самый дешевые варианты тоже не стоит. Как правило, такие кроссовки не отличаются хорошими характеристиками. Поэтому лучше найти оптимальный баланс между ценой и качеством.
Комментарий эксперта
Баскетбольный тренер Александр Владимирович Захарьев считает:
"Кроссовки выбираются в зависимости от амплуа баскетболиста. Если это скоростной игрок, ему нужны кроссовки, имеющие как можно большую площадь постановки ноги и мелкий рисунок протектора. Если игрок крупный, то и кроссовки нужны тяжелые с большим рельефом.
Также необходимо смотреть, насколько развит голеностоп. Если игрок прыгучий, то ему нужны кроссовки с удерживающим голеностопом, чтобы хорошо защищали при приземлении. Голеностоп вообще является слабым местом баскетболистов: они могут наступать друг другу на ногу или подворачивать его при неправильном приземлении. Поэтому к выбору кроссовок нужно подходить особенно тщательно".
Обзор лучших баскетбольных кроссовок
Выбор баскетбольных кроссовок во многом индивидуален. Он зависит как от перечисленных выше критериев, так и личных предпочтений игрока. Для приобретения подходящей модели нужно изучить имеющиеся варианты.
|361° Team Joker-Ace (мужские)
|Стильные кроссовки для интенсивных тренировок и игр
|361° Level Up 3 (мужские)
|Легкие кроссовки весом 360 г
|Demix Jawz (мужские)
|Любительские кроссовки с хорошей фиксацией голеностопа, дополнительной поддержкой ахилла и пятки
|Li-Ning Shining ABPU001-3F (мужские)
|Бюджетные кроссовки для профессионалов
|Under Armour UA Flow Futr x 4 Camo (женские)
|Универсальная модель для зала и улицы, встречается вариант с камуфляжным окрасом
|Peak Streetball Master (женские)
|Кроссовки для уличного баскетбола и волейбола
|Ewing 33 Hi OG (женские)
|Кроссовки унисекс, сделаны на основе кроссовок знаменитого баскетболиста Патрика Юинга
|Nike Sabrina 2 (женские)
|Именная модель Сабрины Ионеску, улучшенная версия
|Nike Kyrie 5 Low (детские)
|Кроссовки для мальчиков и девочек, подходят для зала и уличных площадок
|Under Armour Curry 8 Kids (детские)
|Кроссовки для мальчиков, гибкие и маневренные
|Adidas Harden Vol. 3 (детские)
|Детские кроссовки с усиленной защитой большого пальца
|Nike LeBron XVII AUTO (детские)
|Именная модель Леброна Джеймса, рассчитана для зала и открытых площадок
Автор: Евгений Панычев
Эксперт: Александр Захарьев — баскетбольный тренер высшей категории