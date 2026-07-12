Российские баскетболисты выиграли первый турнир после допуска

Оба финала сложились для россиян уверенно. Мужская команда, досрочно обеспечившая себе первое место в конференции, в решающем матче обыграла Казахстан (21:14), а до этого на групповом этапе взяла верх над Монголией (21:20) и Катаром (21:13). Женская сборная прошла турнир еще убедительнее: разгромила на группе Китай (21:10) и Казахстан (19:6), а в финале не оставила шансов Монголии (21:6).
Особый вес результату придает контекст: это первый международный турнир российских сборных по баскетболу 3×3 после отстранения 2022 года. В апреле FIBA по рекомендации МОК сняла все ограничения с российских и белорусских юниорских команд в этой дисциплине, и возвращение получилось победным — сразу два титула.
Двойной триумф в Таншане открывает россиянам дорогу дальше: победители каждой из 18 конференций Лиги наций получают допуск к Кубку мира среди команд не старше 23 лет, который пройдет в Китае в сентябре. Впрочем, формально участие сборной России пока не гарантировано — окончательное решение по этому вопросу FIBA примет позднее.