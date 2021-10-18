Дерби, от которого ждут голов: прогноз на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас»

Футбол Англия 2021/2022 Тур 8, 18.10.2021, 22:00 Арсенал - Кристал Пэлас -

Еще недавно отставка Артеты казалась неизбежной, но три победы подряд в сентябре, и вот испанец уже назван лучшим тренером месяца. Особенно хороши «канониры» были в дерби с «Тоттенхэмом», где забили три гола еще до перерыва.

А вот игра в прошлом туре с «Брайтоном» не удалась. «Арсенал» меньше владел мячом, хороших моментов было мало, все закончилось в итоге нулевой ничьей. У Артеты много молодых игроков, поэтому много зависит от таких опытных футболистов, как Обамеянг, Ляказетт и Пепе. Пауза на сборные должна была помочь им перезагрузиться.

Пока что «Арсенал» все никак не вернется в первую десятку, но сделает это, если возьмет сегодня три очка.

Это особый матч для Виейра, который с этого сезона тренирует «Кристал Пэлас». В «Арсенале» прошли лучшие годы Патрика как футболиста, он был капитаном Непобедимой команды 18 лет назад. «Кристал Пэлас» уже прибавил при новом тренере, теперь он старается играть первым номером и чаще бить по воротам. Атака строится через короткие передачи, при потере мяча футболисты сразу вступают в прессинг. У «Пэлас» есть характер, иначе он был не отыгрался недавно с 0:2 против «Лестера». Удачным стало подписание форварда Эдуара, он уже забил два гола. Так что ждем в этом дерби борьбы и голов. На обе забьют БК «Париматч» дает коэффициент 1,86, на тотал больше 2,5 в БК «Фонбет» можно поставить за 1,85.