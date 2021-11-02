«Зенит» отберет очки у «Юве», киевское «Динамо» — у «Барсы», а «Реал» снова разгромит «Шахтер»: наши ставки в ЛЧ

«Ювентус» — «Зенит»

Прогноз: «Зенит» не проиграет за 2.50 в БК Winline.

«Зенит» ударно завершил октябрь, заставив позабыть о трех поражениях подряд. Команда Семака эффектно расправилась со «Спартаком» и «Динамо» с общим счетом 11:2 и показала, что конкурентов в России у нее по-прежнему нет.

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа H, 2.11.2021, 23:00 Ювентус - Зенит -

Теперь осталось показать что-то в Европе, тем более, что и с «Челси» в гостях, и с «Ювентусом» дома «Зенит» достаточно упорно сопротивлялся. Туринцы сейчас вообще стали середняком, по признанию их главного тренера Аллегри. Жесткие слова, но что еще скажешь, когда твоя команда проигрывает 1:2 «Сассуоло» и «Вероне» и отстает от лидеров уже на 16 очков? «Юве» радовался уходу Роналду, но и без него командной игры нет, а оборона уже не так надежна, как раньше. С таким топовым Клаудиньо, разъяренным Дзюбой и мечтающим о Европе Азмуном у «Зенита» точно есть шанс зацепиться в Турине за очки.

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«Бавария» — «Бенфика»

Прогноз: «Бенфика» победит с форой +1,5 за 2.54 в БК Winline.

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа E, 2.11.2021, 23:00 Бавария - Бенфика -

Да, против «Баварии» ставить тяжело, но и у немецкого чемпиона бывают срывы. Как, например, неделю назад в Кубке Германии: 0:5 от «Боруссии» Менхенгладбах.

В выходные мюнхенцы исправились, разгромив 5:2 «Унион», но там все сложилось легко с самого начала. Левандовски сделал дубль с пенальти и штрафного уже к 23-й минуте. В ЛЧ у «Баварии» три победы в трех турах, в этот раз Нагельсманн может дать отдохнуть кому-то из основы.

«Бенфика» же вряд ли второй раз проиграет с разгромным счетом, Жезуш — опытный тренер и должен сделать выводы из домашнего поражения. Португальцы понимают, что их судьба решится в матчах с «Барселоной» и киевским «Динамо», но и, скажем, ничья в Мюнхене для них лишней не будет.

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа F, 2.11.2021, 23:00 Аталанта - Манчестер Юнайтед -

В последнее время только ленивый не отправлял Сульшера в отставку (сам норвежец уходить не собирается), но «Манчестер Юнайтед» собрался в нужный момент. Снова сработала связка Бруну — Криштиану, Кавани вышел в основе и забил, а Рэшфорд добил «Тоттенхэм» — так и получился разгром 3:0.

Проблем у «Юнайтед» по-прежнему хватает, но гибкая тактика и мастерство игроков могут их замаскировать в отдельных матчах.

У «Аталанты» прежде всего проблемы с составом, в команде все еще много травмированных. Бергамаски стабильно пропускают в каждом матче, но за счет атаки они держатся. В выходные команда Гасперини вырвала ничью во встрече с «Лацио» (2:2). Но на ЛЧ сил может не хватить.

«Динамо» Киев — «Барселона»

Прогноз: ничья за 4.10 в БК Winline.

«Барселона» сейчас — чуть ли не самая слабая в XXI веке, и киевскому «Динамо» нужно этим пользоваться.

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа E, 2.11.2021, 23:00 Динамо К - Барселона -

Каталонцы продолжают терять очки и после увольнения Кумана — на этот раз была ничья с «Алавесом» (1:1). У «Барсы» из-за проблем с сердцем выбыл Агуэро, под вопросом Фати, Френки де Йонг, Педри…

Хави пока еще не возглавил команду, погода в Киеве тоже не барселонская — за хозяев тут говорит много факторов. «Динамо», правда, еще не забивало в этой ЛЧ, но дома смогло сдержать «Бенфику». Возможно, и здесь мы увидим безголевую ничью.

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«Реал» — «Шахтер»

Прогноз: «Реал» победит с форой −2,5 за 2.55 в БК Winline.

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа D, 3.11.2021, 20:45 Реал - Шахтер Д -

«Реал» выполнил сразу две задачи в субботу: взял три очка с «Эльче» и заодно дал передохнуть лучшему бомбардиру Ла Лиги Бензема (9 голов).

В отсутствие француза роль голеадора примерил на себя Винисиус, и у него это прекрасно получилось. Два мяча от бразильца, и вот он уже второй в гонке снайперов (7 голов). Винисиусу удался и первый матч с «Шахтером», там он тоже сделал дубль.

Де Дзерби начудил две недели назад, итальянский тренер решил сыграть против «Реала» без опорника (Степаненко) и получил 0:5. Теперь в случае поражения шансы на выход в евровесну у «горняков» устремятся к нулю, нет сомнений, что они выйдут с повышенной мотивацией. Но все равно не видно, что они могут противопоставить «Реалу», если тот сыграет в боевом составе.

«Ливерпуль» — «Атлетико»

Прогноз: «Атлетико» не проиграет за 2.22 в БК Winline.

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа B, 3.11.2021, 23:00 Ливерпуль - Атлетико -

Обе команды выдали недавно классный матч на «Ванда Метрополитано», теперь Симеоне едет на «Энфилд» за реваншем.

В марте 2020-го «Атлетико» выдержал штурм «Ливерпуля» и уехал из Англии с победой, такую же тактику он наверняка применит и в этот раз. В Испании Симеоне иногда экспериментирует с атакующим футболом, но классика от «Атлетико» — это плотная игра у своей штрафной и резкие контратаки, а также игра на стандартах.

«Ливерпуль» прекрасен в этом сезоне, но усталость иногда берет свое. Так, в субботу команда Клоппа упустила преимущество 2:0 с «Брайтоном» — в итоге ничья. В группе ЛЧ мерсисайдцы с отрывом лидируют, так что возможная потеря очков их здесь не сильно расстроит.