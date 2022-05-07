Последний домашний матч сезона станет голевым: прогноз на игру «Зенит» — «Химки»

«Зенит» принимает «Химки» уже в статусе чемпиона России. Но это не значит, что команда Семака отнесется к нему слишком расслабленно. Для сине-бело-голубых это последняя домашняя игра в сезоне, а при своих болельщиках они выступают с удвоенной энергией. Неслучайно, «Зенит» — с большим отрывом лучшая домашняя команда РПЛ: 12 побед в 14 матчах с разницей мячей 42−15. Кроме того, Семак перед матчем упомянул о бонусах футболистов, у них будет дополнительная мотивация в этой встрече. Да и по прошлым сезонам было видно, что и после чемпионства уровень игры и результатов «Зенит» не падал сильно.

«Химки» при Юране совершили рывок и выбрались на 12-е место, от зоны вылета их отделяет уже 6 очков. В стыки все еще можно попасть, так что с мотивацией у подмосковной команды тоже все в порядке. «Химки» идут без поражений уже почти два месяца, их серия достигла 7 матчей. Самой яркой за это время стала победа над ЦСКА 4:2. Перед игрой с «Зенитом» химчане остались сразу без нескольких футболистов из-за травм и дисквалификаций, а также без главного тренера — Юран за пререкания с арбитрами получил бан на две игры. Это тоже может сказаться на результате матч в Санкт-Петербурге.





Но и без этих моментов «Зенит» был бы фаворитом в этой встрече. Отдельный интерес вызывает история с Дзюбой. Все больше слухов ходит об уходе форварда из команды, недавно был скандал из-з спора с Геничем. Артем, как известно, по-особому играет когда вокруг него возникает негатив, так что в этой встрече от него может ждать голевых подвигов. Если, правда, он выйдет на поле, в последнее время Семак все-таки предпочитает впереди пару нападающих Сергеев — Алберто. На победу «Зенита» с форой −2 можно поставить в БК 1Х Ставка за 1,9. А БК BetBoom на тотал «Зенита» предлагает коэффициент 1,76.