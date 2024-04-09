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13:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Новая серия уральского дерби: прогноз на матч «Автомобилист» — «Металлург»

Пока впереди Магнитогорск.

Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: ХК "Автомобилист"
Хоккей

КХЛ 2023-2024
1/2 финала, 9.04.2024, 17:00

Автомобилист-Металлург Мг-

В этой паре многие с самого начала ставили на «Металлург», но легко команде Разина не будет. «Автомобилист» уже выбил из плей-офф таких монстров, как «Ак Барс» и СКА. И первые три встречи полуфинальной серии это подтвердили. Магнитогорцы взяли первый матч на своем льду (2:1) и уступили во втором (2:4) — подвели удаления. В третьем все решалось в овертайме, и тут лучше был «Металлург» — 3:2.

У каждой из команд есть свои козыри. В «Авто» больше опытных игроков, они понимают, что успех приносит игра от обороны. Воробьев и Осипов ловят очень много бросков на себя. Екатеринбуржцы также превосходят соперника в силовых приемах и отменно реализуют большинство. В этом компоненте особенно опасны Голышев и Да Коста. «Металлург» результативнее играет в равных составах, это более молодая и скоростная команда. Тут тон задают Юров, Силантьев, Канцеров, при поддержке легионеров Пресса и Джонсона и опытных Яковлева с Карповым.

Очень хороши вратари — и Аликин, и Набоков (однофамилец знаменитого голкипера) отбивают по 94% бросков и пропускают в среднем меньше двух шайб за игру. В «Марафоне» на тотал меньше 4,5 можно поставить за 1,86. В плане исхода это очень важный матч для хозяев площадки, ехать при 1−3 в серии в Магнитогорск будет сомнительным удовольствием. «Мелбет» дает на победу «Автомобилиста» с учетом овертайма коэффициент 1,91.

Андрей Санталов

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