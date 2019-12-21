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18:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Кто станет лучшим клубом в мире? Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Фламенго»

Битва между Европой и Южной Америкой.

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Источник: AP 2019

В Катаре сегодня «Ливерпуль» и «Фламенго» разыграют титул лучшего клуба мира. О важности этого трофея перед турниром много говорил Юрген Клопп, в конце концов, англичане ради него даже пожертвовали Кубком лиги, отправив туда молодежный состав. В настрое бразильцев даже сомневаться не приходиться, в Южной Америке традиционно очень серьезно относятся к матчам с европейскими топ-клубами. А тут еще и на кону такое почетное звание.

«Ливерпуль», конечно, является фаворитом, но матч для англичан явно не будет легким. В нынешнем формате клубы из Европы гораздо чаще выигрывали клубный ЧМ (11 титулов против 3), однако, многое будет зависеть от физического состояния «красных», все-таки они уже провели много матчей, а впереди еще и Boxing Day.

Обычно в таких матчах мало знакомые друг с другом команды проявляют осторожность. Этот момент подтверждает и статистика: лишь три раза в последних 10 финалах в первом тайме было забито два мяча и больше. Отсюда первая ставка на этот матч: «тотал голов в 1-м тайме меньше 1,5 за 1,63» (Betcity). Можно рискнуть и сыграть «тотал голов в 1-м тайме меньше 1 за 2,5», но, скорее всего, будет возврат.

Еще один характерный момент для таких кубковых турниров — большое количество борьбы, единоборств, а следовательно, и фолов. В полуфинале «Фламенго» — «Аль-Хиляль» обе команды сфолили по 19 (!) раз. У «Ливерпуля» с «Монтерреем» нарушений было поменьше, но все же — 22 фола на двоих. В БК «Париматч» есть интересный вариант: «тотал фолов больше 26 за 1,87». Для зарубы в финале, когда не нужно опасаться «лишних» желтых карточек и возможных дисквалификаций, самое оно.

Андрей Санталов

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