Лидер АПЛ возьмет свое: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»
На «Энфилде» команда Клоппа не теряет очков.
На «Энфилде» команда Клоппа не теряет очков.
Даже поездка на клубный ЧМ в Катар не сбила с ритма «Ливерпуль», команда Клоппа катком прошлась по «Лестеру», а теперь готова угостить своих болельщиков очередной домашней победой. Мерсисайдцы выиграли 16 из последних 16 матчей на «Энфилде» в
«Вулверхэмптон» больше всех в АПЛ пострадал от календаря в Boxing Day. «Волки» одолели «Ман Сити», а меньше чем через 48 часов их ждет выезд к «Ливерпулю». И это при том, что «Вулверхэмптон» начал сезон еще в июле
Клопп также может использовать ротацию, но глубина состава у «Ливерпулю», конечно, выше, чем у соперника. Сегодня мерсисайдцы могут довести свою беспроигрышную серию матчей на «Энфилде» до 50, а победную до 17 — отличная концовка очень хорошего для «красных» 2019 года. Свои два гола (а то и больше) хозяева сегодня забьют, а вот ответят ли
Еще один вариант — сыграть на усталости футболистов «Вулверхэмптона». В игре с «Лестером» команда Клоппа добила соперника во втором тайме, вот и сегодня «Ливерпуль» может дожать гостей после перерыва. Вторая ставка на матч — «во втором тайме будет больше голов, чем в первом за 2,07» (БК 1Х Ставка).
Андрей Санталов