Лидер АПЛ возьмет свое: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» больше всех в АПЛ пострадал от календаря в Boxing Day. «Волки» одолели «Ман Сити», а меньше чем через 48 часов их ждет выезд к «Ливерпулю». И это при том, что «Вулверхэмптон» начал сезон еще в июле из-за квалификации Лиги Европы. В таких условиях ротация состава неизбежна. Многое будет зависеть от того, выйдут ли у них Рауль Хименес (17 голов и 9 передач во всех турнирах сезона) и Адама Траоре (3 гола и передача в двух матчах с «Ман Сити»).



Клопп также может использовать ротацию, но глубина состава у «Ливерпулю», конечно, выше, чем у соперника. Сегодня мерсисайдцы могут довести свою беспроигрышную серию матчей на «Энфилде» до 50, а победную до 17 — отличная концовка очень хорошего для «красных» 2019 года. Свои два гола (а то и больше) хозяева сегодня забьют, а вот ответят ли чем-то на это «волки», есть сомнения. Наш выбор — «победа “Ливерпуля” с форой -1,5 за 2,01» (БК 1Х Ставка).



Еще один вариант — сыграть на усталости футболистов «Вулверхэмптона». В игре с «Лестером» команда Клоппа добила соперника во втором тайме, вот и сегодня «Ливерпуль» может дожать гостей после перерыва. Вторая ставка на матч — «во втором тайме будет больше голов, чем в первом за 2,07» (БК 1Х Ставка).



Андрей Санталов