Овечкин против Свечникова: прогноз на матч «Вашингтон» — «Каролина»

До перерыва на Матч всех звезд «Вашингтону» осталось сыграть три матча — кажется, хоккеисты «Кэпиталс» уже ждут не дождутся этого мини-отпуска. 4 поражения в 8 играх — и команда Овечкина уже делит первое место в лиге с «Бостоном» и «Сент-Луисом» — да и «Питтсбург» с «Айлендерс» совсем рядом. Разладилась игра в большинстве (6 голов в последних 43 попытках), основной вратарь Холтби по-прежнему не выручает (процент отражаемых бросков меньше 90), а главная звезда команда почти перестала забивать.



«Каролина» напротив недавно сыграла суперудачную пару матчей на ноль, и теперь готовится засушить «Кэпс». «Ураганы» уже взяли два матча из трех с «Вашингтоном» в этом сезоне, кажется, команда Овечкина стала для них удобным соперником. «Кэпиталс» благодаря запасу очков еще могут себе позволить ненадолго расслабиться, для «Кэйнс» же борьба за попадание в плей-офф в самом разгаре.



«Вашингтону» нужно реабилитироваться за домашнее поражение от «Нью-Джерси» (1:5), но «Каролина» — не самая подходящая для этого команда. Стиль «Кэпиталс» — силовой хоккей, а на него, похоже, у игроков сейчас нет сил. Букмекеры по привычке считают клуб Овечкина фаворитом в этом противостоянии, но, судя по состоянию команд, сегодня стоит предпочесть такой вариант: «победа “Каролины” с форой 0 за 2,23» в БК Betcity.



Андрей Санталов