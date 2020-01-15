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00:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставка на аутсайдера: прогноз на матч «Торонто» — «Нью-Джерси»

Ждем голов от команды Гусева.

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Источник: Reuters

«Торонто» накрыл первый спад при новом главном тренере Кифе: три поражения подряд, включая чувствительные щелчки по носу от «Эдмонтона» (4:6) и «Флориды» (4:8). Но хуже этого травма ведущего защитника Райлли — из-за перелома ноги он выбыл минимум на два месяца. Теперь в защите «Лифс» будут в основном молодые защитники, самому старшему из них — 28 лет (Бэрри).

«Нью-Джерси», похоже, нашел способ настроиться на сезон, который иначе как провальный оценить нельзя, и начал обыгрывать фаворитов Востока. «Вашингтон» и «Тампа» уже потеряли очки там, где не ждали, почему бы «Девилс» не испортить настроение еще и «Торонто»? К тому же все лучше чувствует себя новичок команды Гусев: гол и 2 передачи в трех последних встречах, всего у него 27 баллов в 42 матчах.

При этом ставить на победу «Нью-Джерси» или непроигрыш в основное время довольно рискованно, логичнее взять голы этой команды. «Торонто» много пропускает в этом сезоне — 3,26 шайбы за матч в среднем, а с такой молодой обороной ситуация вряд ли выправится. Основной вратарь Андерсен неплох в этом сезоне, но и у него статистика не супер: 2,8 шайбы за игру, процент отраженных бросков — 91,2.

Поэтому наш выбор в этом матче — «Нью-Джерси» забьет минимум 3 гола в основное время за 1,96" в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов

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