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17:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Малкин и Кросби продолжат доминировать: прогноз на матч «Детройт» — «Питтсбург»

Когда-то эти команды разыгрывали Кубок Стэнли.

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Источник: Reuters

«Детройт» — официально худшая команда НХЛ в этом сезоне. От 30-го места «Красные крылья» отделяют 13 очков, разница забитых и пропущенных голов «минус 81″ тоже говорит сама за себя. Три дня назад “Детройт” без вариантов проиграл “Айлендерс” 2:8, похоже, в клубе уже смирились с провалом в этом сезоне и ждут драфта-2020. К тому же травмирован основной вратарь Бернье, а Ховард и Пикард совсем плохи.

“Питтсбург” отлично прошел отрезок в два месяца, играя без Кросби и еще нескольких травмированных хоккеистов. Очень мощно в этот период выглядел Малкин (38 очков в 28 встречах), теперь с возвращением Сида ему будет попроще. Сегодня “пингвины” уступили “Бостону”, но с таким “Детройтом” они должны справиться даже в режиме два матча за два дня.

В 2008-м и 2009-м “Питтсбург” и “Детройт” дважды играли друг с другом в финале Кубка Стэнли. Но “Красные крылья” давно уже не те, особой борьбы ждать сегодня не приходится. Один раз в Детройте “пингвины” уже выиграли в этом сезоне (5:3), ждем похожего результата и в этой игре. “Питтсбург” победит в основное время за 1,74» (Betcity).

Андрей Санталов

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