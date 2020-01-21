Гвардиола опять потеряет очки. Прогноз на матч «Шеффилд» — «Манчестер Сити»

Источник: AP 2020

Тур в середине недели заставит Пепа Гвардиолу ротировать состав команды, хотя «Сити» и в оптимальных сочетаниях в нынешнем сезоне выглядит не очень хорошо. А ехать придется в Шеффилд, где «Сити» не играл с 2008 года. К сопернику, которому всего одного балла не хватает в таблице, чтобы войти в топ-5 команд.

«Манчестер Сити» не по-чемпионски играет на выезде — выиграл только три гостевых матча из последних шести. У «Шеффилда» неплохая домашняя статистика: из последних семи матчей четыре победы, две ничьих и только одно поражение. Эта команда находится на хорошем ходу.

Никто не гарантирует, что «Шеффилд» выиграет ближайший матч, но если существуют ситуации, в которых ставка на андердога логична, то это одна из них. Можно попробовать вариант «хозяева не проиграют» за 2.90 в БК «Лига ставок».