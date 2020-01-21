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14:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола опять потеряет очки. Прогноз на матч «Шеффилд» — «Манчестер Сити»

Пока еще действующие чемпионы плохо смотрятся на выезде.

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Источник: AP 2020

Тур в середине недели заставит Пепа Гвардиолу ротировать состав команды, хотя «Сити» и в оптимальных сочетаниях в нынешнем сезоне выглядит не очень хорошо. А ехать придется в Шеффилд, где «Сити» не играл с 2008 года. К сопернику, которому всего одного балла не хватает в таблице, чтобы войти в топ-5 команд.

«Манчестер Сити» не по-чемпионски играет на выезде — выиграл только три гостевых матча из последних шести. У «Шеффилда» неплохая домашняя статистика: из последних семи матчей четыре победы, две ничьих и только одно поражение. Эта команда находится на хорошем ходу.

Никто не гарантирует, что «Шеффилд» выиграет ближайший матч, но если существуют ситуации, в которых ставка на андердога логична, то это одна из них. Можно попробовать вариант «хозяева не проиграют» за 2.90 в БК «Лига ставок».

Если ставить против непредсказуемой команды Гвардиолы не хочется, то всегда есть вариант сыграть на тотале. «Сити» забивал минимум два мяча в 11 из последних 12 гостевых играх, а в 13 из последних 14 (не важно, дома или в гостях) пробивал стандартный тотал. «Шеффилд» куда более низовая команда, но в этой игре им вряд ли стоит рассчитывать на закрытую игру, поэтому — тотал больше 3.5 мячей за 2.50 в БК «Лига ставок».

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