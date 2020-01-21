Гвардиола опять потеряет очки. Прогноз на матч «Шеффилд» — «Манчестер Сити»
Пока еще действующие чемпионы плохо смотрятся на выезде.
Пока еще действующие чемпионы плохо смотрятся на выезде.
Тур в середине недели заставит Пепа Гвардиолу ротировать состав команды, хотя «Сити» и в оптимальных сочетаниях в нынешнем сезоне выглядит не очень хорошо. А ехать придется в Шеффилд, где «Сити» не играл с 2008 года. К сопернику, которому всего одного балла не хватает в таблице, чтобы войти в топ-5 команд.
«Манчестер Сити» не
Никто не гарантирует, что «Шеффилд» выиграет ближайший матч, но если существуют ситуации, в которых ставка на андердога логична, то это одна из них. Можно попробовать вариант «хозяева не проиграют» за 2.90 в БК «Лига ставок».
Если ставить против непредсказуемой команды Гвардиолы не хочется, то всегда есть вариант сыграть на тотале. «Сити» забивал минимум два мяча в 11 из последних 12 гостевых играх, а в 13 из последних 14 (не важно, дома или в гостях) пробивал стандартный тотал. «Шеффилд» куда более низовая команда, но в этой игре им вряд ли стоит рассчитывать на закрытую игру, поэтому — тотал больше 3.5 мячей за 2.50 в БК «Лига ставок».