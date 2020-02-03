«Красные крылья» останутся на дне НХЛ: прогноз на матч «Детройт» — «Филадельфия»

У «Детройта» аномально мало очков (28), слабая реализация большинства (14,6%) и худшие в НХЛ спецбригады меньшинства (72,8%). Единственная хорошая новость для «Ред Уингс» за последнее время — возвращение после травмы Атанасиу.



«Филадельфия» продолжает биться за плей-офф, сейчас команда идет на 6-м месте в Столичном дивизионе. В гостях «летчики» играют обычно хуже, чем дома, но сегодня встречаются с худшей командой лиги, так что гостевой фактор не должен сказаться. К тому же «Филадельфия» именно с «Ред Уингс» традиционно хорошо играет в последние годы. Единственная игра в этом сезоне закончилась разгромом «крыльев» — 6:1.



«Флайерс» два дня назад переиграли «Колорадо» (6:3), теперь команда Виньо должна взять свое в Детройте, а затем уже думать о конкурентах: впереди матчи как раз с «Флоридой», «Айлендерс» и «Коламбусом». Поставим на фаворита, ведь на победу «Филадельфии» в основное время в БК Betcity дают очень хороший коэффициент — 1,75.



Андрей Санталов