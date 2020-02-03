«Красные крылья» останутся на дне НХЛ: прогноз на матч «Детройт» — «Филадельфия»
Выбор очевиден.
Выбор очевиден.
Ставить против «Детройта» выглядит хорошей стратегией на этот сезон. Команда проиграла 41 матч из 53, причем 37 поражений случились в основное время. Недавний перерыв на Матч всех звезд не помог «Красным крыльям», они дважды уступили «Рейнджерс», доведя серию поражений до 8 игр.
У «Детройта» аномально мало очков (28), слабая реализация большинства (14,6%) и худшие в НХЛ спецбригады меньшинства (72,8%). Единственная хорошая новость для «Ред Уингс» за последнее время — возвращение после травмы Атанасиу.
«Филадельфия» продолжает биться за
«Флайерс» два дня назад переиграли «Колорадо» (6:3), теперь команда Виньо должна взять свое в Детройте, а затем уже думать о конкурентах: впереди матчи как раз с «Флоридой», «Айлендерс» и «Коламбусом». Поставим на фаворита, ведь на победу «Филадельфии» в основное время в БК Betcity дают очень хороший коэффициент — 1,75.
Андрей Санталов