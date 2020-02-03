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18:07 (мск), источник: Sportmail.ru

«Красные крылья» останутся на дне НХЛ: прогноз на матч «Детройт» — «Филадельфия»

Выбор очевиден.

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Источник: AP 2020

Ставить против «Детройта» выглядит хорошей стратегией на этот сезон. Команда проиграла 41 матч из 53, причем 37 поражений случились в основное время. Недавний перерыв на Матч всех звезд не помог «Красным крыльям», они дважды уступили «Рейнджерс», доведя серию поражений до 8 игр.

Хоккей

НХЛ 2019-2020
Неделя 20, 4.02.2020, 3:30

Детройт Ред Уингз-Филадельфия Флайерз-

У «Детройта» аномально мало очков (28), слабая реализация большинства (14,6%) и худшие в НХЛ спецбригады меньшинства (72,8%). Единственная хорошая новость для «Ред Уингс» за последнее время — возвращение после травмы Атанасиу.

«Филадельфия» продолжает биться за плей-офф, сейчас команда идет на 6-м месте в Столичном дивизионе. В гостях «летчики» играют обычно хуже, чем дома, но сегодня встречаются с худшей командой лиги, так что гостевой фактор не должен сказаться. К тому же «Филадельфия» именно с «Ред Уингс» традиционно хорошо играет в последние годы. Единственная игра в этом сезоне закончилась разгромом «крыльев» — 6:1.

«Флайерс» два дня назад переиграли «Колорадо» (6:3), теперь команда Виньо должна взять свое в Детройте, а затем уже думать о конкурентах: впереди матчи как раз с «Флоридой», «Айлендерс» и «Коламбусом». Поставим на фаворита, ведь на победу «Филадельфии» в основное время в БК Betcity дают очень хороший коэффициент — 1,75.

Андрей Санталов

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