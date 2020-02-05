Ставка против аутсайдера: прогноз на матч «Оклахома-Сити» — «Кливленд»
Разбираем игру НБА.
Разбираем игру НБА.
«Оклахома» в хорошем настроении подошла к встрече с «Кливлендом», выиграв 7 матчей из 8 — остановить «Тандер» смог только «Даллас». Так, команда, которую почти никто не ждал в
В «Кливленде» обратный тренд (11 поражений в 12 последних матчах), и это как раз никого не удивляет. Сейчас уже даже не верится, что «Кавальерс» еще недавно были чемпионами НБА, но без Леброна это одна из худших команд лиги.
Более того, ожидается, что «Кливленд»
Как и все команды со дна турнирной таблицы, «Кливленд» не отличается хорошей игрой в защите. В двух последних встречах он пропустил по 130 очков и больше от таких же бедовых «Нью-Йорка» и «Голден Стэйт». У «Тандер» сегодня тоже не должно быть проблем в атаке (недавно они накидали 140 очков «Атланте»), возьмем «индивидуальный тотал “Оклахомы” больше 117 очков за 1,9» в БК 1Х Ставка.
Андрей Санталов