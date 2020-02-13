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16:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкину придется подождать с 700-м голом: прогноз на матч «Колорадо» — «Вашингтон»

Непростой выезд.

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Источник: Reuters

Кажется, «Вашингтон» так сконцентрировался на голевых подвигах Овечкина, что позабыл обо всем остальном. «Кэпиталс» без вариантов проиграли «Филадельфии» и «Айлендерс», да и до этого в матче с «Лос-Анджелесом» проснулись только в 3-м периоде.

А сегодня у «столичных» непростой соперник: одна из лучших команд Запада, которая к тому же в отличной форме: 5 побед подряд и 8 побед в 9 последних играх. «Колорадо» входит в топ-10 НХЛ по пропущенным шайбам, а по забитым голам дома уступает только «Тампа-Бэй» (3,92 шайбы за игру).

У Овечкина сейчас 698 голов за карьеру в НХЛ. После трех хет-триков в 6 матчах у Александра было по нулям в последних двух играх. А в воротах «Колорадо» сегодня ожидается Грубауэр — бывший голкипер «Кэпиталс», хорошо знакомый с бросками Ови. Выезд «Вашингтона» осложняется еще и травмой Кузнецова. Евгений не особо феерит в этом сезоне, но без него команде будет непросто.

У «Эвеланш» больше шансов победить сегодня. Команда на ходу и с удовольствием воспользуется ошибками в обороне соперника, которых в последних матчах у «Вашингтона» очень много. Берем «победу “Колорадо” в основное время за 2.16» в БК Winline.

Андрей Санталов

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