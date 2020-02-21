Разгромить аутсайдера: прогноз на матч «Бавария» — «Падерборн»

«Падерборн», похоже, не задержится надолго в высшем дивизионе Германии. Команда занимает последнее место в таблице, после провального старта она подтянулась к другим аутсайдерам, но шансов задержаться в бундеслиге немного.



«Бавария» любит сразу решать вопрос, забивая несколько голов в первом тайме. В недавнем матче с «Кельном» мюнхенцы вели 3:0 уже на 12-й минуте матча! К тому же впереди матч в Лиге чемпионов с «Челси», есть смысл заменить ведущих игроков во втором тайме.



Поэтому предлагаем взять так: «Бавария» победит в 1-м тайме с форой -1,5 за 2,1" в БК Betcity. В последних 5 матчах мюнхенцев эта ставка проходила 4 раза. Устоял, опять-таки, только «РБ Лейпциг», а «Падерборн» с ним сравнить никак нельзя.



Андрей Санталов