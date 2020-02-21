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11:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Разгромить аутсайдера: прогноз на матч «Бавария» — «Падерборн»

Ждем голов от Мюнхена.

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Источник: Reuters

«Бавария» набрала какую-то космическую форму после зимнего перерыва: 5 побед, одна ничья и 20 забитых голов. Устоял только «РБ Лейпциг» — ближайший конкурент в бундеслиге. Группа атаки мюнхенцев зажигает в каждой игре: Мюллер ассистирует (14 передач!), Левандовски забивает (23 гола!), Гнабри и Алькантара добивают соперников.

Футбол

Германия 2019/2020
Тур 23, 21.02.2020, 22:30

Бавария-Падерборн-

«Падерборн», похоже, не задержится надолго в высшем дивизионе Германии. Команда занимает последнее место в таблице, после провального старта она подтянулась к другим аутсайдерам, но шансов задержаться в бундеслиге немного.

«Бавария» любит сразу решать вопрос, забивая несколько голов в первом тайме. В недавнем матче с «Кельном» мюнхенцы вели 3:0 уже на 12-й минуте матча! К тому же впереди матч в Лиге чемпионов с «Челси», есть смысл заменить ведущих игроков во втором тайме.

Поэтому предлагаем взять так: «Бавария» победит в 1-м тайме с форой -1,5 за 2,1" в БК Betcity. В последних 5 матчах мюнхенцев эта ставка проходила 4 раза. Устоял, опять-таки, только «РБ Лейпциг», а «Падерборн» с ним сравнить никак нельзя.

Андрей Санталов

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