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12:48 (мск), источник: Sportmail.ru

На пути к чемпионскому дублю: прогноз на матч «Бавария» — «Айнтрахт»

Левандовски и Мюллер идут за Кубком.

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Источник: AP 2020

«Бавария» продолжает идти катком по соперникам в Германии, и «Айнтрахт» сегодня ждет примерно та же участь. Меньше месяца назад мюнхенцы разгромили соперника 5:2, не использовав при этом уйму моментов. Левандовски и Мюллер пропустят следующий тур бундеслиги из-за перебора карточек, так что этим вечером убойная связка снова будет терзать защитников Франкфурта.

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«Айнтрахт» к тому же провел на матч больше «Баварии» после рестарта бундеслиги, и это уже сказывается. 4 дня назад команда дома внезапно уступила «Майнцу» 0:2, хотя по всем раскладам была фаворитом. Франкфурт побеждал мюнхенцев в финале Кубка Германии-2018, но теперь такую сенсацию сложно представить.

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Даже без зрителей «Бавария» мощно начинает первые таймы, часто забивая в них больше голов, чем после перерыва: так было в 3 из 5 недавних матчей. И что характерно во всех этих 5 встречах на перерыв мюнхенцы уходили, ведя в счете. Вот и тут предлагаем сыграть на этом и взять «победу “Баварии” в первом тайме с форой -1 за 1,83» в БК Betcity. В худшем случае нас ждет просто возврат.

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«Бавария» при тренере Флике любит прессинговать, поэтому достаточно часто нарушает правила, когда накрыть соперника чисто не удается — подобный прием использует и «Манчестер Сити» Гвардиолы. В 4 из 5 последних матчей у мюнхенцев было 9 нарушений и больше. Поэтому второй вариант на сегодня — «индивидуальный тотал фолов “Баварии” больше 8,5 за 1,76» в БК 1Х Ставка. В недавней очной встрече баварцы перефолили «Айнтрахт» 10:7.

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Андрей Санталов

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