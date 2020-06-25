Новая дуэль Лэмпарда и Гвардиолы: прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Сити»
Главный матч дня.
Главный матч дня.
В первом круге Лэмпард удивил Гвардиолу хитрым прессингом, «Челси» в первом тайме чаще владел мячом и создавал моменты. «Манчестер Сити» тогда все же выиграл, но новая дуэль Фрэнка и Пепа снова обещает быть интересной. Лондонцы с победы начал чемпионат после паузы, пусть в соперниках была лишь «Астон Вилла». К сегодняшнему матчу «Челси» подходит в оптимальном составе, Жоржиньо выйдет в центре полузащиты с Канте и Ковачичем.
«Манчестер Сити» неплохо размялся на «Арсенале» (3:0) и «Бернли» (5:0), но потерял
Все намекает на игру со взаимными шансами у команд, в обороне у «Челси» и «Сити» не все идеально, так что поставим на «обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,92» в БК Winline. Если хочется меньше риска, можно сыграть просто «обе забьют за 1,62».
Большое количество предупреждений — редкость для матчей «Челси» и «Сити». В личных встречах лишь раз в последних 6 играх было 5 желтых карточек и больше. У судьи Атэулла средний тотал в этом сезоне 4,38, но во встрече не самых грубых команд вполне можно взять «тотал ЖК меньше 4 за 1,95» в БК «Париматч».
Андрей Санталов