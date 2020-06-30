Смена тренера не поможет «Крыльям Советов»: прогноз на матч с «Локомотивом»
Вторая подряд игра против лидеров РПЛ.
Вторая подряд игра против лидеров РПЛ.
Николич удачно дебютировал в России: первые два матча «Локомотив» уверенно выиграл, пусть и у не самых сильных соперников. Сербский тренер не стал особо ничего менять в игре команды, а мастерства у игроков хватает. Впереди матчи с «Крыльями Советов» и «Сочи» — хороший шанс сохранить небольшой отрыв от «Краснодара» (пусть и по потерянным очкам). Классно выглядит Алексей Миранчук, забивший все три гола железнодорожников после рестарта.
«Крылья Советов» едва не устроили сенсацию в матче с «Зенитом», но
«Локомотив» уже давно хорошо играет с «Крыльями» (15 матчей без поражений), а разница в уровне команд сейчас
Интересно, что самарская команда больше всех в лиге допускает ударов в створ своих ворот — почти 6 за матч («Ахмат» недавно нанес аж 10). Железнодорожники играют дома, будут больше атаковать, так что здесь у них тоже должно быть преимущество: «победа “Локомотива” по ударам в створ с форой -2 за 1,9» в БК Betcity.
Андрей Санталов