Смена тренера не поможет «Крыльям Советов»: прогноз на матч с «Локомотивом»

Источник: РИА "Новости"

Николич удачно дебютировал в России: первые два матча «Локомотив» уверенно выиграл, пусть и у не самых сильных соперников. Сербский тренер не стал особо ничего менять в игре команды, а мастерства у игроков хватает. Впереди матчи с «Крыльями Советов» и «Сочи» — хороший шанс сохранить небольшой отрыв от «Краснодара» (пусть и по потерянным очкам). Классно выглядит Алексей Миранчук, забивший все три гола железнодорожников после рестарта.

«Крылья Советов» едва не устроили сенсацию в матче с «Зенитом», но все-таки уступили 1:2. До этого самарцы проиграли «Ахмату» и опустились на 16-е место в таблице. Все это привело к смене тренера, вместо Божовича командой будет руководить Талалаев. Но за пару дней новому специалисту трудно будет перестроить игру самарцев.

«Локомотив» уже давно хорошо играет с «Крыльями» (15 матчей без поражений), а разница в уровне команд сейчас все-таки слишком велика. Выберем здесь победу «Локомотива» с форой -1 за 1,71" в БК «Париматч».