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13:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Смена тренера не поможет «Крыльям Советов»: прогноз на матч с «Локомотивом»

Вторая подряд игра против лидеров РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Николич удачно дебютировал в России: первые два матча «Локомотив» уверенно выиграл, пусть и у не самых сильных соперников. Сербский тренер не стал особо ничего менять в игре команды, а мастерства у игроков хватает. Впереди матчи с «Крыльями Советов» и «Сочи» — хороший шанс сохранить небольшой отрыв от «Краснодара» (пусть и по потерянным очкам). Классно выглядит Алексей Миранчук, забивший все три гола железнодорожников после рестарта.

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«Крылья Советов» едва не устроили сенсацию в матче с «Зенитом», но все-таки уступили 1:2. До этого самарцы проиграли «Ахмату» и опустились на 16-е место в таблице. Все это привело к смене тренера, вместо Божовича командой будет руководить Талалаев. Но за пару дней новому специалисту трудно будет перестроить игру самарцев.

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«Локомотив» уже давно хорошо играет с «Крыльями» (15 матчей без поражений), а разница в уровне команд сейчас все-таки слишком велика. Выберем здесь победу «Локомотива» с форой -1 за 1,71" в БК «Париматч».

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Интересно, что самарская команда больше всех в лиге допускает ударов в створ своих ворот — почти 6 за матч («Ахмат» недавно нанес аж 10). Железнодорожники играют дома, будут больше атаковать, так что здесь у них тоже должно быть преимущество: «победа “Локомотива” по ударам в створ с форой -2 за 1,9» в БК Betcity.

Андрей Санталов

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