Победа фаворита на классе: прогноз на матч «Атлетико» — «Мальорка»
Разбираем матч Ла Лиги.
Разбираем матч Ла Лиги.
«Атлетико» устоял в матче с «Барселоной» и довел июньскую серию без поражений до 6 игр. Команда Симеоне должна без особых проблем удержать третью позицию в Ла Лиге и спокойно готовиться к Лиге чемпионов в августе. Сегодня в основе должны выйти свежие Феликс и Мората, этого должно хватить для победы над аутсайдером.
«Мальорка» продолжает сражаться за выживание в примере. «Островитяне» наконец выиграли первый матч этим летом — под горячую руку попала «Сельта» Смолова (5:1). Но до спасительного 17-го места еще 5 очков, а на выезде статистика «Мальорки» в этом сезоне совсем печальна: 13 поражений в 16 играх.
Класс мадридцев должен сказаться в этом матче, обычно команда Симеоне расправляется с такими соперниками, не затрачивая много усилий. Должна сказаться и усталость после игры с «Барселоной» два дня назад. Наш выбор — «победа “Атлетико” и тотал меньше 3,5 за 1,79» в БК «Олимп».
Для ставки по статистике воспользуемся главной фишкой «Атлетико» — стремлением залезать в офсайды. Игроки «Мальорки» за матч обычно один раз оказываются в положение вне игры, для мадридцев же в порядке вещей заставить бокового арбитра 4 раза поднять флаг. Так что берем тут «победу “Атлетико” по офсайдам с форой -1,5 за 1,87» в БК Betcity. В 5 последних встречах «Атлетико» эта ставка сыграла 4 раза.
Андрей Санталов