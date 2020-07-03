Победа фаворита на классе: прогноз на матч «Атлетико» — «Мальорка»

Источник: AP 2020

«Атлетико» устоял в матче с «Барселоной» и довел июньскую серию без поражений до 6 игр. Команда Симеоне должна без особых проблем удержать третью позицию в Ла Лиге и спокойно готовиться к Лиге чемпионов в августе. Сегодня в основе должны выйти свежие Феликс и Мората, этого должно хватить для победы над аутсайдером.

«Мальорка» продолжает сражаться за выживание в примере. «Островитяне» наконец выиграли первый матч этим летом — под горячую руку попала «Сельта» Смолова (5:1). Но до спасительного 17-го места еще 5 очков, а на выезде статистика «Мальорки» в этом сезоне совсем печальна: 13 поражений в 16 играх.

Класс мадридцев должен сказаться в этом матче, обычно команда Симеоне расправляется с такими соперниками, не затрачивая много усилий. Должна сказаться и усталость после игры с «Барселоной» два дня назад. Наш выбор — «победа “Атлетико” и тотал меньше 3,5 за 1,79» в БК «Олимп».